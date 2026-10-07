Meclis sıralarında ilginç anlar! AKP’li Hacıoğulları’dan ‘İzmir Marşı’ mırıldanmaları…

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından tartışmalar sürerken, AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları TBMM Genel Kurulu'nda İzmir Marşı'nı mırıldandı.

Meclis'te söz alan Arzen, şarkıların insanlara geçmişi ve hatıraları hatırlattığını belirterek, “Sayın Başkan'ım terennüm şart. Şarkılar hatırlatır, ayağa kaldırır, bir hatıra düşürür aklınıza” dedi.

Arzen, konuşmasının devamında “Şimdi ben herkese değil, kendime, kendi içime mırıldanacağım, kendi milletime... Ezan gibi söylemeyeceğim, kahmet gibi içime... Haydi safları sıklaştırın ve içinizden geçirin sözleri” ifadelerini kullandı.

Ardından İzmir Marşı'nı mırıldanan Arzen'e muhalefet sıralarından tepki geldi.

Muhalefet sıralarından Arzen'e, “Milli iradenin temsil edildiği yüce Meclis'ten halk iradesini gasp eden iktidara sesleniyorum” sözleriyle tepki gösterildi. Muhalefet milletvekilleri, iktidarın İzmir'e yönelik politikalarını eleştirdi.

AKP, Cemil Tugay'ın partiye katılımını duyurduğu paylaşımda da İzmir Marşı'nı kullanmıştı.