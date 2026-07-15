Meclis'te 15 Temmuz anma programı düzenlendi

TBMM'de 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi'nin yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program kapsamında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Meclis Camisi'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Mevlid programına, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca da katıldı. Arpaguş, mevlidin ardından dua etti.

KARANFİL BIRAKILDI

Mevlid programının ardından Kurtulmuş, TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kurtulmuş ve milletvekilleri anıta karanfil bıraktı.

Anıttaki programa; seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan, Pervin Buldan ve Tekin Bingöl, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ile 15 Temmuz gazileri katıldı.

Heyet daha sonra TBMM Ana Bina Şeref Holü'nde bulunan Anı Taşı'na da karanfil bıraktı.

MECLİS'TE 15 TEMMUZ SERGİLERİ

TBMM Şeref Holü'nde "15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "15 Temmuz'un 10. Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi" ile Basın İlan Kurumunun "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.