Meclis’te çerçeve yasa krizi: AKP’den DEM’e ikna trafiği

TBMM, yaz tatiline girmeden önce yoğun bir yasama maratonuna hazırlanıyor. Genel Kurul’un bu hafta ve gelecek haftayla beraber beş iş günü çalışarak 23 Temmuz’da gündeminde bekleyen yasa tekliflerini tamamlaması planlanırken, Ankara kulislerinde gözler açılım süreci kapsamında hazırlanacak “çerçeve yasa”ya çevrildi. Meclis kulislerinden edinilen bilgilere göre, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen ve sürecin hukuki altyapısını oluşturması beklenen çerçeve düzenlemenin bu yasama döneminde Genel Kurul gündemine gelmesi artık beklenmiyor. AKP kurmaylarının da teklifin ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına bırakılmasını kesinleşmiş bir takvim olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

‘DEM’DE OLUŞAN RAHATSIZLIK GİDERİLMEYE ÇALIŞILIYOR’

Erteleme fikrinin ortaya çıkmasının ardından AKP ile DEM Parti arasında yoğun bir diplomasi yürütüldüğü belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre DEM Parti cephesinde, sürecin yavaşladığı ve verilen sözlerin geciktiği yönünde değerlendirmeler yapılırken, AKP kurmayları bu algının oluşmaması için temaslarını sürdürüyor. Kulislere göre AKP yönetimi, DEM Parti temsilcilerine çerçeve yasanın gündemden çıkarılmadığını, yalnızca TBMM’nin yasama takvimi nedeniyle yeni yasama yılına bırakıldığını anlatıyor. Görüşmelerde, teklifin hazırlıklarının sürdüğü ve Meclis açılır açılmaz öncelikli başlıklar arasında ele alınacağı mesajının verildiği ifade ediliyor.

‘MECLİS TATİLE GİRİYOR, GÖZLER EKİMDE’

AKP kaynakları, Genel Kurul’un gündemindeki teklifleri tamamlamasının ardından Meclis’in tatile gireceğini, bu nedenle kapsamlı siyasi uzlaşı gerektiren çerçeve düzenleme için yeterli zaman kalmadığını dile getiriyor. Bu nedenle teklifin sonbaharda başlayacak yeni yasama dönemine bırakılması bekleniyor. DEM Parti’nin ise sürecin kesintiye uğramaması ve verilen siyasi taahhütlerin korunması konusunda güvence talep ettiği belirtiliyor. Bu nedenle iki parti arasındaki temasların yaz boyunca da sürmesi bekleniyor. Meclis kulislerinde, ekim ayında açılacak yeni yasama yılının ilk siyasi gündemlerinden birinin açılım süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasa olacağı değerlendirmesi yapılıyor.