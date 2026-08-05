Meclis’te ‘çerçeve yasa’ tartışan vekiller, madencinin sorununu görmedi: Madencilerin aileleri direnişe katıldı

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, resmi taahhütlere karşın alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Ankara’da başlattıkları eylemlerini sürdürüyor. Meclis çalışmalarını ‘çerçeve yasa tasarısı’ kapsamında uzatan milletvekilleri, sokakta direnen madencileri göremedi, sorunlarını çözemedi.

Birkaç milletvekili haricinde kimse, madencileri ziyarete gitmedi. İşçiler, eylemlerine dün Ulus Meydanı’nda devam etti. Ulus Meydanı’ndan TBMM’ye yürüyerek sorunlarını Meclis’e iletmek isteyen emekçiler, meydanda oturma eylemi yaptı, baretlerini yere vurdu. Aileleriyle gelen işçilerin çocukları ve eşleri de emekçilerin sloganlarına eşlik ederek hak arayışlarına ortak oldu.

‘İNSANLARI BAŞIBOŞ KALDIKLARI İÇİN MAĞDUR EDİYORLAR’

İşçilerden birinin eşi, içerisinde bulundukları durumu Cumhuriyet’e anlattı.

Eyleme çocuklarıyla katılan yurttaş, “Aile olarak birliğimizi sağlamıyoruz. Günlerdir çocuklar üzülüyor. Çünkü bizler çalışmak zorundayız. Çocukları bırakacak kimsemiz de yok. Küçücük çocuklarımızı kendi başlarına bırakmak zorunda kalıyoruz. Bizi bu duruma düşüren insanların kim olduğunu bildikleri halde bakanlıklar bu firmaların yöneticilerine yönelik bir işlem yapmıyor. Onlar da çok başıboş kaldığı için olsa gerek insanları böyle mağdur etmeye devam ediyor. Onca hak kaybına uğramış insanlar, bir de ailelerinden uzak kalmış oluyor. Bizim kiramız geliyor, faturalarımız geliyor. Ama bize destek çıkacak kimse yok. En küçüğümüz kırk yaşında. Neden hâlâ birileri maddi desteğe ihtiyacınız var mı diye sorsun ki” tepkisini gösterdi.

DİRENİŞE DEVAM EDECEKLER

Madencilerin Meclis'e yürüyüşüne izin çıkmadı. Emniyet güçleriyle yaptıkları anlaşma sonucunda madenciler, tren garına kadar yürüyebildi. Sloganlar eşliğinde yürüyen işçilere İYİ Parti Tüm Sendikalar ve Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu da eşlik etti.

İşçiler, TBMM’de ‘çerçeve yasa teklifi’ üzerine çalışan milletvekillerine kendilerine destek olmamaları kapsamında tepki gösterdi. Daha sonra işçiler, yetkililer tarafından TBMM’ye çağrıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileriyle görüşen işçiler, Doruk Madencilik yetkilileri hakkında dava açılacağını, bu noktada kazanım elde edilebildiğini aktardı. İşçiler, ücretleri ödeninceye kadar Ankara’da eylemlerini sürdüreceğini, bugün Kuğulu Park’ta direnişe devam edeceklerini belirtti.