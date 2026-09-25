Meclis’teki 48 tuvaletin tadilatı için 30 milyonluk sözleşme: Tuvalet başı maliyet 612 bin TL

TBMM’de, 1 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek özel oturumla başlayacak yeni yasama yılı öncesinde başlayan tadilat çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Meclis’in 48 tuvaletinde gerçekleştirilen tadilat çalışmalarının, 28’inci Dönem 5’inci Yasama Yılı açılmadan tamamlanacağı belirtildi.

SÖZLEŞME 29,4 MİLYON TL

TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığı 27 Ağustos’ta, “Ek Hizmet Binaları ıslak hacimleri tadilat ve onarımı” ihalesi düzenledi. İhaleye 12 şirket teklif verdi.

İhale komisyonu, geçersiz teklifleri eleyerek ihaledeki teklif sayısını dokuza düşürdü. İhaleye verilen en yüksek teklifin 43 milyon 437 bin TL, en düşük teklifin ise 29 milyon 419 bin TL olduğu bildirildi.

Teklifleri inceleyen ihale komisyonu, nihai kararını 23 Eylül’de verdi. 23 Eylül günü Altay Grup İnşaat isimli şirket ile sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli ise 29 milyon 419 bin TL oldu.

TOPLAM 48 TUVALET

BirGün’den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihale kapsamında TBMM’nin ek hizmet binalarındaki tuvaletlerin tadilat ve onarımının gerçekleştirileceği kaydedildi. Toplam 29,4 milyon TL’ye mâl olacak tadilat ve onarım işlerinin 48 tuvaleti kapsayacağı ifade edildi.

İhale dosyasında, onarım ve tadilatı yapılacak tuvaletlerden 12’sinin taş binada, 11’inin personel hizmet binasında, dördünün Ala Sosyal Tesisleri'nde ve 21’inin, eski Yargıtay binası olan personel hizmet binasında olduğu görüldü.