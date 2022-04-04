Meclis'te rahatsızlanan HDP’li Oluç, basın toplantısını yarım bırakmak zorunda kaldı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 16:08

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Oluç, açıklamalarının başında yazar Mıgırdiç Margosyan’nın vefatı sebebiyle taziye dileklerini iletti. Oluç daha sonra, “Kusura bakmayın basın toplantısını sonlandıracağım, biraz rahatsızlandım çünkü” dedi ve toplantı salonundan çıktı.

HDP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Oluç, rahatsızlığından dolayı toplantıyı yarım bırakmak zorunda kaldı. Kendisi şu anda doktor kontrolü altında" denildi.