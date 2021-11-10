Meclis'te tartışma: 'Katar'daki Dünya Kupası'nın jandarmalığını Türk polisi mi yapacak'

10 Kasım 2021 Çarşamba, 08:48

Meclis Genel Kurul'unda "Türkiye ile Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, teklife ilişkin konuşmasında, Katar ile swap ilişkileri, kredi alışverişleri ve bu ülkeden gelen sermayede büyük bir bulanıklık bulunduğunu söyledi.

'GÖZ GÖRE GÖRE SALDIRI RİSKİ ALTINA SOKULUYOR'

Katar Emiri'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği uçağın envanter kaydıyla ilgili soru önergelerine yanıt verilmediğini ifade eden Sıdalı, "Tank Palet Fabrikasının Katar'a satılmasıyla" ilgili tartışmalar ve meselenin şeffaflıktan uzak boyutlarının kamuoyunda halen tartışıldığını belirtti.

Sıdalı, Katar ile kurulması öngörülen iş birliğinin daha önce hiç denenmediğine dikkati çekerek, "Güvenlik güçlerimiz, Türkiye'ye getirisi olmayan bir Dünya Kupası organizasyonu kapsamında göz göre göre IŞİD ya da başka bir örgütün saldırısı riski altına sokuluyor. Böyle bir risk almamızın ulusal çıkarlarımız ve milli güvenliğimiz açısından ne gibi bir gerekçesi olabilir? Ayrıca, emniyet güçlerimize başka bir ülkede özel güvenlik şirketi personeli gibi stat korumalığı yapmayı da hiç yakıştıramayız" dedi.

MHP SAVUNDU

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, söz konusu niyet mektubunun 31 Ekim 2019'da Ankara'da imzalandığını hatırlattı. Başkan, mektubun iki ülke arasında büyük çaplı organizasyonlara ilişkin görev ve yetkileri belirleyen mevzuatın karşılıklı olarak gözden geçirilmesini, organizasyonlara ilişkin ev sahipliği prosedürlerini, uygulama ve planlamalar yapma konusunda deneyim paylaşımında bulunulmasını, organizasyonların gerçekleştiği süreçte suçla ve terörle mücadele tedbirleri alanlarında iş birliği yapılması hususlarını içerdiğini anlattı.

Başkan, "Dost ve kardeş ülke Katar ile imzalanan niyet mektubuyla 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası organizasyonu esnasında yapılacak bilgi ve tecrübe paylaşımıyla iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği faaliyetlerinin daha da pekiştirilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.

CHP: JANDARMALIĞI ÜSTLENECEK

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ise şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlarım, bu teklifteki niyet şu; Katar'daki Dünya Kupası'nın jandarmalığını Türk polisi üstlenecek. Komisyonda soruyoruz "Böyle bir iş birliğinin daha önce örneği var mı, başka bir yere gidip korumuş mu bizim polisimiz bir organizasyonu?" "Yok, bu ilk." diyorlar. Biliyorsunuz, hep bu ilkleri biz Katar'la birlikte yaşıyoruz her ne hikmetse. "Peki, hangi kuvvetten ne kadar polis, jandarma, asker gidecek?" diyoruz. Sır gibi saklanıyor. "Önce niyet anlaşmasını Meclis onaylasın, arkasından uygulama protokolü gelecek" diyorlar ama sonradan öğreniyoruz ki daha bu niyet mektubu Genel Kurul'a sunulmadan, onaylanıp onaylanmayacağı bile belli değilken bu tamamlayıcı protokolün müzakereleri Ankara'da başlamış. Peki, o protokol nerede, içinde ne var; bugün karar verirken bunları bilmek bizim hakkımız değil mi? Yok, ortada yok; Meclise gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Millet iradesini hiçe sayan bu durumu asla kabul edemeyiz."