Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Mehdi Zana kimdir? Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana neden öldü?

MEHDİ ZANA KİMDİR?

20 Aralık 1940 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğan Mehdi Zana'nın doğum soyadı "Bilici"ydi. Daha sonra bu soyadını Kürtçe'de "bilge" anlamındaki "Zana" soyadı ile değiştirdi.

Eski DEP Milletvekili Şükran Zana'nın kardeşi ve eski Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana ile 1975 yılında evlenen Mehdi Zana, iki çocuk babasıydı.

Siyasi faaliyetlerine erken yaşlarda başlayan Zana, Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) yönetiminde yer aldı, 1963 yılında katıldığı Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Silvan Örgütünü kurarak iki yıl süreyle başkanlık görevini yürüttü.

1978 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Diyarbakır Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mehdi Zana, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından tutuklandı. Diyarbakır, Aydın, Afyon ve Eskişehir cezaevlerinde toplam 16 yıl hapis yattı.

Hayatının sonraki döneminde, 1994 yılından itibaren yaklaşık 10 yıl İsveç'te ikamet eden Mehdi Zana, ekim 2004'te Türkiye'ye döndü ve maruz kaldığı yargı süreçleri kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

MEHDİ ZANA'NIN EŞİ KİM?

Mehdi Zana, eski HDP Milletvekili Leyla Zana ile 1975 yılında evlendi. Zana, iki çocuk babasıydı.

MEHDİ ZANA NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir KOAH nedeniyle Diyarbakır'da tedavi gören Zana, 29 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybetti.