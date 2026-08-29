'Mehmet Akif Ersoy’dan 'tahliye ve beraat' vaadiyle para talep ettiler' iddiası... 4 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu soruşturması nedeniyle tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a yönelik “tahliye ve beraat kararı aldırma” vaadiyle para talep ettikleri öne sürülen 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Şüpheliler Avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Şüpheliler tutuklandı.
Şüpheliler hakkında TCK’nin 158/2. maddesi kapsamında, “kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık” suçundan işlem yapıldığı belirtildi.
TEKNİK TAKİPLİ OPERASYONDA SUÇÜSTÜ
Şüpheliler, dün gerçekleştirilen teknik takipli operasyon kapsamında suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı.