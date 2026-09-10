Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkıyor: Duruşmaya izleyici ve basın alınmayacak

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanık, haklarında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından bugün ilk kez hâkim karşısına çıkıyor.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması basına ve izleyicilere kapalı yapılacak.

ERSOY’UN AVUKATI TALEP ETMİŞTİ

Ersoy’un avukatı, yargılama öncesinde mahkemeye başvurarak duruşmanın kapalı yapılmasını talep etmişti. Talepte, duruşmanın açık yapılması halinde tarafların özel hayatının gizliliğinin zarar görebileceği, “telafisi imkânsız mağduriyetler” yaşanabileceği ve kamu düzeninin bozulması tehlikesinin bulunduğu ileri sürülmüştü.

Mahkeme Heyeti Başkanı, duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Böylece basın mensupları ve izleyiciler, Ersoy’un ilk kez hâkim karşısına çıkacağı ve savunma yapacağı duruşmayı takip edemeyecek.

286 YIL 2 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Ersoy hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamaları yöneltiliyor.

Savcılık, Ersoy’un 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edilmişti. Yeniden düzenlenerek mahkemeye sunulan iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşmanın 10 Eylül’de görülmesine karar verilmişti.