Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında: O suçlamalardan kimse şikayetçi olmadı!

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 6 sanık, haklarında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından bugün ilk kez hâkim karşısına çıkıyor.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması basına ve izleyicilere kapalı yapılacak.

ERSOY’UN AVUKATI TALEP ETMİŞTİ

Ersoy’un avukatı, yargılama öncesinde mahkemeye başvurarak duruşmanın kapalı yapılmasını talep etmişti. Talepte, duruşmanın açık yapılması halinde tarafların özel hayatının gizliliğinin zarar görebileceği, “telafisi imkânsız mağduriyetler” yaşanabileceği ve kamu düzeninin bozulması tehlikesinin bulunduğu ileri sürülmüştü.

Mahkeme Heyeti Başkanı, duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Böylece basın mensupları ve izleyiciler, Ersoy’un ilk kez hâkim karşısına çıkacağı ve savunma yapacağı duruşmayı takip edemeyecek.

286 YIL 2 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Ersoy hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamaları yöneltiliyor.

Savcılık, Ersoy’un 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edilmişti. Yeniden düzenlenerek mahkemeye sunulan iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşmanın 10 Eylül’de görülmesine karar verilmişti.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Mehmet Akif Ersoy Davasında basın ve izleyici yasağı kararından, yaklaşık bir saatin ardından vazgeçildi.

Kısa bir süre önce başlayan duruşmaya an itibarıyla girişler açıldı. Ancak şimdi de salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle sınırlı sayıda gazeteci içeri alınıyor.

Salonun dışında kalan gazeteciler, duruşmayı takip edebilmek için içeriden birisinin çıkmasını bekliyor.

DURUŞMADA SAVUNMALAR BAŞLAYAMADAN ARA VERİLDİ

Mahkeme salonundaki SEGBİS’te yaşanan ses sorunu nedeniyle duruşmaya 5 dakika ara verildi.

SEGBİS’te yaşanan sorunun çözülmesinin ardından duruşma saat 13.00 itibarıyla başladı. Önce “mağdur” beyanları dinlendi.

Mehmet Akif Ersoy’un da arasında olduğu toplam 7 sanıklı dosyada 5 sanık salonda hazır bulundu. Diğer 3 sanık SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

MAĞDURLAR DİNLENDİ: O SUÇLAMALARDAN KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada mağdur sıfatıyla dinlenen M.A.Ö.,“Böyle bir olayla karşısınızda olduğum için herkesten özür diliyorum ve utanıyorum” diyerek sözlerine başladı.

M.A.Ö., Nurullah Mahmut Dündar aracılığıyla Mehmet Akif Ersoy ile tanıştığını, iş görüşmesi amacıyla gittiği buluşmalarda kendisine “çoklu ilişki ve uyuşturucu kullanımı” teklif edildiğini öne sürdü. Uyuşturucu kullanmadığını belirten M.A.Ö., iş vaadiyle bu ortama davet edilmesinden şikâyetçi olduğunu ancak cinsel saldırı veya zorla uyuşturucu kullandırma konusunda şikâyetçi olmadığını söyledi.

D.O. ise Ersoy ile kendi isteğiyle birliktelik yaşadığını, uyuşturucu etkisi altında olmadığını belirtti. Bulunduğu bir evde uyuşturucu kullanıldığını gördüğünü ancak kimseye zorla kullandırılmadığını söyleyen D.O., şikâyetçi olmadı.

B.A. da Ahmet Göçmez aracılığıyla diğer isimlerle tanıştığını, bir buluşmada alkol ve uyuşturucu kullandığını ancak uyuşturucunun kim tarafından getirildiğini görmediğini anlattı. Ersoy ile yaşadığı birlikteliğin kendi rızasıyla olduğunu söyleyen B.A., kendisine zorla uyuşturucu kullandırılmadığını belirterek şikâyetçi olmadı.

Daha sonra dinlenen “mağdur” D.Y. şikayetçi olmadığını belirterek, “Savcılık ifadem geçerlidir. İfademde ne dediysem doğrudur. Zorlama yoktur. Şikayetim yok” dedi.

Ardından beyanda bulunan E.T ve E.G de şikayetçi olmadı ve dosyaya katılma talebinde bulunmadı.

M.A.’nın avukatı Hüseyin Ersöz söz alarak, A.’nın iddianamenin Eylem-3 bölümünde mağdur olarak yer almasına karşın suçlamaya konu olayın “hiçbir şekilde yaşanmadığını” ve bir mağduriyet bulunmadığını belirterek davaya katılma talebinden vazgeçtiklerini söyledi.

Ersöz, müvekkillerinin iddianamede yer almasının Gizli Tanık “Tanca” ile R.K.’nin “gerçek dışı ve iftira niteliğindeki” beyanlarına dayandığını savunarak, iki isim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu da ifade etti.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan diğer “mağdur” G.A. da şikayetçi olmadığını söyledi, dosyaya katılma talebinde bulunmadı.

Duruşmada, iddianamede yer alan 11 “mağdur” da dinlendi. Hiçbiri, “cinsel saldırı” ile “zorla uyuşturucu madde kullandırma” suçlamalarından şikayetçi olmadı.

Duruşmaya 10 dakika ara verildi.