Bir süredir kanser tedavisi gören DEM Parti Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akkuş, 57 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Mehmet Akkuş kimdir? DEM Parti Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akkuş neden öldü?
MEHMET AKKUŞ KİMDİR?
Mehmet Akkuş; 1969 yılında Ağrı'da doğdu. 1992 yılında cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul'a göç etti. İstanbul DEHAP yönetiminde yer aldı.
2015 yılında Ağrı HDP İl Yöneticiliği ve İl Başkanı görevlerini yürüttü. 2019 yerel seçimlerinde HDP Belediye Eş Başkan adayı oldu.
2024 yerel seçimlerinde DEM Parti Ağrı Belediye Eş Başkan adayı olmuştur. 31 Mart yerel seçimleri Ağrı Belediye Eş Başkanı olarak göreve geldi.
MEHMET AKKUŞ'UN ÖZEL HAYATI
Mehmet Akkuş, evli ve 5 çocuk babasıdır.
MEHMET AKKUŞ NEDEN ÖLDÜ?
DEM Parti Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Akkuş, 57 yaşında hayatını kaybetti. Akkuş, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir kanser tedavisi görüyordu.