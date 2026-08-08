Mehmet Ali Kulat’tan dikkat çeken AKP iddiası: 3 büyükşehir belediye başkanı ve 30’dan fazla başkan sırada

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, MK Haber TV’de gündeme dair dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Kulat, AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos’ta, aralarında 3 büyükşehir belediye başkanının da bulunduğu 30’dan fazla belediye başkanının AKP'de rozet takacağını ileri sürdü.

Mehmet Ali Kulat, Nefes yazarı Deniz Zeyrek’in Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ile Ankara’da bir mekânda bir araya geldiği yönündeki iddialarına yanıt verirken, söz konusu açıklamaya yaptı.

''EŞİ VE BİRKAÇ KİŞİ DAHA VARDI''

Kulat, Eren Ali Bingöl ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin Zeyrek’in iddia ettiği gibi gizemli bir buluşma olmadığını söyledi.

Kulat, Bingöl’ün Ankara’ya partiyle ilgili bir iş için geldiğini ve kendisini arayarak görüşmek istediğini belirterek, “Kendisinin yanında eşi de vardı. Bulunduğu yere benim gitmemi rica etti. Ben de gittim. Gündüz vakti, öğleden sonra saat 3 civarıydı. Bir mekânın içi değil, bahçesiydi. Yanında eşi ve birkaç kişi daha vardı” dedi.

'TEKLİF' İDDİALARINI REDDETTİ

Görüşmede Eren Ali Bingöl ile tamamen teknik bir konu konuştuklarını belirten Kulat, Bingöl’ün AKP'ye geçme konusunda kendisine herhangi bir şey söylemediğini bildirdi.

Kulat, “AK Parti’ye geçmek istediğiyle ilgili sorsaydı, kanaatimi de söylerdim” diye konuştu.

“30’DAN FAZLA BELEDİYE BAŞKANI SIRADA”

Kulat’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise AKP'ye geçişler konusunda oldu.

AKP'nin 14 Ağustos’taki 25. kuruluş yıl dönümüne işaret eden Kulat, şu ifadeleri kullandı:

“14’ünde AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünde AK Parti’ye geçmek için sıraya giren belediye başkanı sayısı 30’dan fazla. Üçü büyükşehir belediye başkanı. İşte manşetlik bir şey.”

Kulat, söz konusu sayının yalnızca büyükşehir belediye başkanlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, “Belde, ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanları da dâhil olmak üzere 30’un üstünde belediye başkanı sırada” iddiasını yineledi.

''HENÜZ BELLİ DEĞİL''

Ancak Kulat, bu isimlerin AKP tarafından kesin olarak kabul edilip edilmeyeceğinin henüz belli olmadığını da vurguladı.