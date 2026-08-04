Mehmet Ali Kulat'tan iddialara yanıt geldi: Deniz Zeyrek'in iddiasını kabul etti, Yargıtay üyesini hatırlamadı!

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün CHP'den AKP'ye geçmesinin yankıları sürerken, gazeteci Deniz Zeyrek'ten dikkat çeken bir iddia geldi.

Zeyrek, Bingöl'ün AKP'ye geçmeden önce anket şirketi sahibi Mehmet Ali Kulat ve adını vermediği bir Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyesi ile Ankara'da bir meyhanede buluştuklarını ileri sürdü.

"BU GERÇEKTEN TESADÜF OLAMAZ"

Deniz Zeyrek, yayımladığı videoda, şunları kaydetti:

"Ben Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü, Mehmet Ali Kulat ve bir Yargıtay üyesiyle yemek yerken gördüm. Bu olaydan 2-3 hafta sonra Eren Ali Bingöl AKP'ye geçti. Bu gerçekten tesadüf olamaz."

ANKETÇİ KULAT'TAN YANIT GELDİ

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Deniz Zeyrek'in iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Kulat, Eren Ali Bingöl ile görüştüğünü kabul ederken, masada Yargıtay üyesinin olup olmadığını hatırlamadığını ileri sürdü.

Mehmet Ali Kulat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tuzla Belediye Başkanı her partiden ve Türkiye’nin her bölgesinden pek çok Belediye Başkanı gibi tanıdığım zaman zaman görüştüğüm Belediye Başkanlarından biridir.

Gazeteci Deniz Zeyrek'i de tanırım. Ankara'daki pek çok Gazeteciyi tanıdığım gibi. Pek çok Parti Lideri, Milletvekili ve Belediye Başkanı (Siyasetin her noktasındaki) ile zaman zaman görüşür, siyasi gelişmeleri saha okumalarımız üzerinden değerlendiririz. Bu herşeyden önce bizim işimizin gereği.

Bahsi geçen günde masada bir Yargitay üyesi var mıydı gerçekten hatırlamıyorum. (hatırlamamam masada olan diğer kisi ya da kişilerin mesleği belki de hiç gündeme gelmediği ve ben tanımadığım içindir, kaldı ki yüzlerce Bürokrat yanında Yargı mensubu bir sürü kişi ile de farklı ortamlarda bir arada olabiliyoruz)

Bu arada bahsi geçen görüşmenin olduğu tarihte Sayın Ali Eren Bingöl'ün Ak Parti'ye geçmesi konusunda ben bilgi sahibi de değildim. Olsaydım ve kanaatimi sorsaydı onu da söylerdim. Her kanaatimi sorana söylediğim gibi...

Bu arada; benim ne Ak Parti'nin ne de bir başka partinin adına; transfer için görüşmem, aracı vb. olmam her şeyden önce o partilerin buna ihtiyacı olmadığı için olmaz / olmadı.

Keşke Sayın Zeyrek gazeteci olarak 25 yıldır ülkemizi yöneten Ak Parti'nin çalışma şeklini birazcık anlamaya çalışsaydı... Bunca yılın gazetecisi halen Ak Parti'nin transfer için böyle yollara tevessül edebileceğini düşünebiliyor ya ne diyeyim...

Sayın Deniz Zeyrek beni telefonla arayıp sorması mümkünken böyle gizemli, alengirli, esrarengiz ve itham edici bir dille paylaşıma neden gerek gördü bilmiyorum.

Beni arasaydı ona bu alengirli ithamlar yerine PAZAR SOHBETİNE KONU OLACAK çok daha fazla, SAHADAN ALDIĞIMIZ BİLGİLERİ PAYLAŞIRDIM. ...Ve Deniz Zeyrek bilir ki; (bilmiyorsa da bilmeli ki) benim gizli saklı işlerim olmaz."