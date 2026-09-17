İş insanı Mehmet Çankaya, Kolombiya'da düşen uçağın enkazına ulaşılmasıyla gündeme geldi. Çankaya'nın kullandığı uçakta kendisiyle birlikte 4 Kolombiyalı yolcunun bulunduğu bildirildi. Çankaya'nın eşi Adriana Revelo ise arama çalışmalarının sürdürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Peki, Mehmet Çankaya kimdir? Mehmet Çankaya ne iş yapıyor? Mehmet Çankaya'nın eşi kim?

MEHMET ÇANKAYA KİMDİR?

Mehmet Çankaya’nın Türkiye’nin Aydın iline bağlı Kuşadası ilçesinde büyüdüğü belirtildi. Çankaya, ailesinin süt ürünleri işletmesinde çocuk yaşlardan itibaren çalıştı; yoğurt ve peynirleri Kuşadası’ndaki otel ve dükkânlara dağıttı.

MEHMET ÇANKAYA NE İŞ YAPIYOR?

Ailesinin üçüncü kuşağı olan Çankaya’nın başlangıçta muhasebe eğitimi alarak aile işini büyütmeyi planladığı, ancak turizm sektöründe faaliyet gösteren dayısı Ercan Yılmaz’ın teklifi üzerine kariyer yolunu değiştirdiği aktarıldı.

1999’da kurulan Mega Travel, zaman içinde Meksika’dan Latin Amerika’nın farklı ülkelerine yayılan bir turizm grubuna dönüştü. Çankaya da şirket içinde farklı görevler üstlenerek üst yönetime kadar yükseldi.

Çankaya, 2015’te Mega Travel’ın Kolombiya operasyonunu kurmak üzere Bogotá’ya yerleşti. Şirketin Kolombiya’daki yapılanması ilk yıllarında yaklaşık iki buçuk yıl zarar etti ve ilk satışını beş ay sonra gerçekleştirebildi. Daha sonra Türkiye’ye yönelik tur paketleri ve Latin Amerika’daki operasyonlarla büyüme sağlandı.

Kamuya açık kaynaklarda Çankaya, Mega Travel’ın Kolombiya ve Latin Amerika operasyonlarında üst düzey yönetici olarak tanımlanıyor. Çankaya için Orta ve Güney Amerika operasyonlarından sorumlu yöneticisi, bazı kaynaklarda ise COO’su olarak gösteriliyor.

PANDEMİDE PİLOTLUK EĞİTİMİ ALDI

Çankaya, turizm kariyerinin yanı sıra pandemi döneminde havacılığa yöneldi ve pilot lisansı aldı. Yaklaşık 500 saatlik uçuş deneyimine ulaştığı, Kolombiya Sivil Hava Devriyesi’nde gönüllü pilot olarak görev yaptığı bildirildi.

Çankaya’nın, Kolombiya’nın ulaşılması güç bölgelerine doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarını taşıyan gönüllü uçuşlara katıldığı aktarıldı. Kazaya karışan uçağın da yaklaşık üç yıl önce satın aldığı Cessna T206 olduğu belirtildi.

MEHMET ÇANKAYA'NIN EŞİ KİM?

Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo'dur. Çankaya'nın Kolombiya'daki çalışmaları sırasında tanıştığı Revelo ile evlendiği ve çiftin üç kızının bulunduğu belirtildi.