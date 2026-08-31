Mehmet Koçyiğit'in hayatı araştırılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. BTK Başkanlığına Mehmet Koçyiğit, DHMİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Fatih Çakmak getirildi. Peki, Mehmet Koçyiğit kimdir? Yeni BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit'in hayatı ve kariyeri...

MEHMET KOÇYİĞİT KİMDİR?

Mehmet Koçyiğit, Sivas doğumlu bir kamu yöneticisidir. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Koçyiğit, yüksek lisans eğitimini ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme programında tamamladı.

Kamu yönetimi alanında farklı görevler üstlenen Mehmet Koçyiğit'in kariyerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile PTT önemli bir yer tuttu. Koçyiğit, bu kurumlarda aldığı çeşitli görevlerin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

31 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan atama kararıyla birlikte Koçyiğit'in BTK'daki görevi yeni bir aşamaya taşındı. Cumhurbaşkanı kararıyla Mehmet Koçyiğit, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı olarak atandı.

MEHMET KOÇYİĞİT'İN KARİYERİ

Mehmet Koçyiğit'in kariyeri farklı kamu kurumlarındaki görevlerle şekillendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda üstlendiği görevler, mesleki geçmişinde önemli bir yere sahip.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Görevleri

Koçyiğit, 2016-2020 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

Bu görevin ardından kamu kariyerini Bakanlık bünyesinde sürdürdü. 2020-2023 yılları arasında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Koçyiğit, böylece Bakanlık içerisindeki görev alanını farklı bir pozisyonda devam ettirdi.

PTT'deki Görevleri

Mehmet Koçyiğit'in kariyerinde PTT bünyesindeki yönetim görevleri de bulunuyor. Koçyiğit, 2018-2019 yıllarında PTT AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Ardından PTT'nin teknoloji alanındaki yapılanması içerisinde de görev üstlendi. 2019-2022 yılları arasında PTT Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.