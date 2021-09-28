Mehmet Metiner acı gününü anlattı: Vakti geldiğinde asıl yurdumuza göçüp gidiyoruz

28 Eylül 2021 Salı, 10:59

AKP 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, "Babanın yaşı yoktur…" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner, Yeni Şafak'ta yayımlanan yazısında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden babası Bedir Metiner'i yazdı. Metiner, "Tüm baba dostlarıma ve hemşehrilerime yürekten teşekkürlerimi bildiririm. Mezara o dev yüreğinle cüsseni koyduklarında dünyanın ne kadar fani olduğunu bir kez daha anladım." dedi.

Metiner şunları ifade etti:

"Şimdi de babam Bedir Metiner’i kaybettim. Dünyaya gelmeme vesile olan iki değerli varlığımı yitirdim dostlar.

Dede olduğum bu yaşımda öksüz ve yetimim artık. Aile büyüklerimiz bir bir gittiler. Dayılarımın, amcalarımın hiçbiri hayatta yok artık. Hayattaki tek teyzem, anne yarım da yok, tek halam da…

Hepsi muhacir olarak bulundukları bu fani dünyadan göçüp gittiler. Yaşımız kemâle erdi gayrı. Artık ailenin büyüğü yaşça biziz. Bütün yük omuzlarımızda. Babamın yaşını sordular arayanlar. 94 yaşındaydı babam. Dinçti. Kovid’e yenik düştü.

Mezara o dev yüreğinle cüsseni koyduklarında dünyanın ne kadar fani olduğunu bir kez daha anladım. Hepimiz gelip oyalanıyoruz işte. Vakti geldiğinde asıl yurdumuza göçüp gidiyoruz."