Yayınlanma: 19.03.2025 - 11:30

Güncelleme: 19.03.2025 - 11:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu’nun kardeşi ve Vesen Yapı’nın sahibi Muhittin Palazoğlu da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Peki, Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir? İş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu neden gözaltına alındı?

MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU KİMDİR?

Mehmet Muhittin Palazoğlu, AdStation şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. 1986 yılında Bolu'da dünyaya gelen Palazoğlu, Anadolu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi mezunu olup, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürmüştür. Babası Bolu'da bir baharatçı dükkanının sahibidir ve bu işyerinde büyüyen Palazoğlu, öğrencilik yıllarında İstanbul'da bir reklam ajansında part-time olarak çalışarak iş dünyasıyla tanışmıştır.

Palazoğlu'nun ailesi Boluludur ve kendisi de aslen Boluludur. İş hayatında kazandığı deneyimlerle AdStation'ı kurmuştur. Ayrıca, Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadının ağabeyi olarak da tanınmaktadır.

MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, iş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu da gözaltına alındı.