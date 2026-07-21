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Mehmet Murat Çalık'ın avukatından sevk iddialarına ilişkin açıklama

Mehmet Murat Çalık'ın avukatından sevk iddialarına ilişkin açıklama

21.07.2026 15:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mehmet Murat Çalık'ın avukatından sevk iddialarına ilişkin açıklama

Mehmet Murat Çalık'ın İzmir'e sevk edildiğine yönelik iddialara yanıt veren avukat Melih Koçhan, "Bugün ceza infaz kurumunda bazı sevk işlemleri gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, müvekkilimiz Mehmet Murat Çalık hakkında herhangi bir sevk işlemi bulunmamaktadır. Kendisiyle az önce gerçekleştirdiğimiz avukat görüşmesinde de bu yönde herhangi bir bilgi veya gelişme tarafımıza iletilmemiştir" dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İzmir’e sevk edildiğine ilişkin iddialara avukat Melih Koçhan'dan yanıt geldi.

"HERHANGİ BİR SEVK İŞLEMİ BULUNMAMAKTADIR"

Çalık hakkında herhangi bir sevk işleminin bulunmadığını kaydeden Koçhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilimiz Mehmet Murat Çalık’ın İzmir’e sevk edildiğine ilişkin çeşitli paylaşımlar yapılmaktadır. Bugün ceza infaz kurumunda bazı sevk işlemleri gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, müvekkilimiz Mehmet Murat Çalık hakkında herhangi bir sevk işlemi bulunmamaktadır. Kendisiyle az önce gerçekleştirdiğimiz avukat görüşmesinde de bu yönde herhangi bir bilgi veya gelişme tarafımıza iletilmemiştir.

Daha önce görüş günü öncesinde yaşanan sevk işlemleri nedeniyle ailesi bu konuda doğal olarak hassasiyet taşımaktadır. Bu nedenle dolaşıma giren bu paylaşımlar ailede endişe ve tedirginliğe neden olmuştur. Müvekkilimize ilişkin resmi bir gelişme olması halinde gerekli bilgilendirme tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu süreçte kamuoyunun yalnızca teyit edilmiş bilgiler doğrultusunda hareket etmesini önemle rica ederiz."

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