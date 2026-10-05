Mehmet Pehlivan’ı cezaevinde ziyaret etti: Ümit Kocasakal’dan Başsavcılığa çağrı

Eski İstanbul Barosu Başkanı ve 24-25 Ekim’de yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Güç Birliği grubunun adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, avukat Mehmet Pehlivan’ı Kandıra’daki Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, gece saatlerinde Çorlu’daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.

“HUKUKSUZLUĞUN DA ZULMÜN DE RUTİNİ OLMAZ”

Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Kocasakal, Pehlivan’ın moralinin güçlü olduğunu ve duruşmasında yanında olacaklarını belirtti.

Kocasakal şöyle konuştu:

“Bir avukatı gece yarısı, haber vermeden, gerekçe göstermeden kilometrelerce uzağa nakletmenin adı rutin işlem değildir. Hukuksuzluğun da zulmün de rutini olmaz. Meslektaşımız Mehmet Pehlivan’ı ziyaret ettik. Morali güçlü, dayanışmanın farkında. Duruşmasında yanında olacağız.”

“BU NAKLİN GEREKÇESİ AÇIKLANMAK ZORUNDA”

Nakil kararının hukuki ve insani gerekçesinin açıklanmasını isteyen Kocasakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hukuk devletinde her işlemin bir gerekçesi, her yetkinin bir sınırı vardır. Bu naklin hukuki ve insani gerekçesini başsavcılık kamuoyuna açıklamak zorundadır. Bugün rutin denilerek geçiştirilen her hukuksuzluğun yarın bir hukuki sorumluluğu vardır. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Hukuksuzluk kimseyi abat etmez. Hesabı er ya da geç sorulur.”