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Mehmet Şimşek'in acı günü: Yeğeni spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybetti

Mehmet Şimşek'in acı günü: Yeğeni spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybetti

30.08.2026 23:36:00
Güncellenme:
İHA
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Mehmet Şimşek'in acı günü: Yeğeni spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybetti

Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 42 yaşındaki Emine Yani'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi.
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Batman Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlerlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Batman'da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1'inin durumu ağır, 8'inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.

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Batman’da bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Şaziment Sarıgül (Sağda) ve Emine Yani (Solda) olduğu belirlendi. 

MEHMET ŞİMŞEK'İN YEĞENİ

Öte yandan olayda ölenlerin kimlikleri de belli oldu. 42 yaşındaki Emine Yani ile Şanzime Sarıgül olayda hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yeğeni olan Emine Yani'nin evli ve 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İlgili Konular: #Mehmet Şimşek #batman

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