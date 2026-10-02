Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun (TESK) Ankara'da düzenlenen 22. Olağan Genel Kurulu'nda seçim süreci tamamlandı. Seçime tek listeyle giren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner, 695 delegeden 560'ının oyunu alarak TESK'in yeni Genel Başkanı seçildi. Peki, Mehmet Yiğiner kimdir? TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner kaç yaşında, nereli?

MEHMET YİĞİNER KİMDİR?

Mehmet Yiğiner, 1965 yılında Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Büğdüz köyünde doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra baba mesleği olan şoförlüğü devralan Yiğiner, uzun yıllar taksi, minibüs, kamyon ve otobüs şoförlüğü yaparak taşımacılık sektörünün farklı alanlarında mesleki tecrübe kazandı.

Spor Hayatı

Gençlik yıllarında spora da ilgi duyan Mehmet Yiğiner, bir süre boks, yaklaşık 8 yıl boyunca da güreş sporuyla ilgilendi.

Esnaf Teşkilatındaki Görevleri

Esnaf teşkilatındaki görev hayatına Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yiğiner, burada 3 yıl yöneticilik ve 10 yıl başkanlık görevinde bulundu.

2001 yılında Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda ANKESOB Başkanlığı görevine seçildi. Bir dönem Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevini de yürüttü.

2008 yılında gerçekleştirilen Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda başkanlık görevine seçildi. 2018, 2022 ve 2026 yıllarında yapılan Olağan Genel Kurullarda yeniden başkanlığa seçilerek görevini sürdürdü.

2010, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurullarında ANKESOB Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

MKE Ankaragücü Başkanlığı

Mehmet Yiğiner, 13 Ocak 2013 tarihinde MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı görevine seçildi. Başkanlığı döneminde Ankaragücü, üst üste iki sezon şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’e yükseldi.

Yiğiner, işlerinin yoğunluğu nedeniyle 31 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen kongrede aday olmayarak başkanlık görevini devretti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Görevi

2018 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Olağan Genel Kurullarında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yiğiner, aynı zamanda TŞOF Genel Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

4 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulunda, genel kurul delegelerinin teveccüh ve destekleriyle TŞOF Genel Başkanlığı görevine seçildi.

9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen TŞOF Olağan Genel Kuruluna tek aday olarak giren Yiğiner, delegelerin güvenini yeniden kazanarak TŞOF Genel Başkanlığı görevine tekrar seçildi.

TESK Genel Başkanlığı

Mehmet Yiğiner, 30 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) 22. Olağan Genel Kurulunda, delegelerin güçlü desteği ve teveccühüyle adaysız olarak TESK Genel Başkanlığı görevine seçildi.

Esnaf ve sanatkârlar teşkilatının farklı kademelerinde uzun yıllar görev yapan Mehmet Yiğiner, mesleğin içinden gelen tecrübesi, oda, birlik ve federasyon başkanlıklarında edindiği bilgi ve birikimin ardından, delegelerin güçlü desteği ve teveccühüyle adaysız olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığına seçilerek teşkilatın en üst düzey sorumluluğunu üstlendi.

Özel Hayatı

Mehmet Yiğiner evli ve dört çocuk babasıdır.