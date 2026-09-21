Mekke Anlaşması tepkisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki akşam katıldığı TV yayınında, Husilerin Suudi Arabistan’a saldırısıyla gündeme gelen Mekke Savunma Anlaşması’na ilişkin konuştu. Fidan, “Bizim anlaşmamıza baktığımız zaman, ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Devlet olarak imza attığımız bir konu var. Durum analizlerini değerlendiriyoruz” dedi. Ancak anlaşma yürürlükte değil. Anayasaya göre antlaşmaların onaylanması, TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlı. 7 Ağustos’ta imzalanan anlaşma Meclis’e gelmedi, metni de yayımlanmadı. İYİ Partili Ahmet Erozan, “Mekke Anlaşması’nın daha metnini bile görmedik. TBMM’nin onayından geçmemiş bir anlaşmayı nasıl oluyor da uygulayabiliyorsunuz? Cumhurbaşkanınızın çiftliği mi burası” diye sordu.