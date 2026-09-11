Mekke Savunma Anlaşması’na katılır mı diye tartışılıyordu: Mısır ilk kez GKRY askeri geçit törenine katılacak

Mısır, tarihinde ilk kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bir askeri geçit törenine katılacak. Gelişme Güney Kıbrıs’ta yayın yapan birçok medya organınca duyuruldu.

TARİHTE İLK

Yayımlanan haberlere göre Kıbrıs’ın İngiltere’den bağımsızlığını kazandığı 1 Ekim 1960’ın yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek geçit töreninde Mısırlı askerler, GKRY’li askerlerle birlikte yürüyecek. Bunun daha önce hiç gerçekleşmediği ifade edildi. Bu gelişmenin, Güney Kıbrıs ve Mısır'ın savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirmeye devam ettiği bir dönemde yaşandığına vurgu yapıldı. İki ülkenin geçtiğimiz nisan ayında silahlı kuvvetler arası ilişkilerin derinleştirilmesi, askeri eğitim ve savunma sanayisi konularında işbirliği için mutabakata vardıkları da anımsatıldı. Törende Yunan subaylar da yer alacak.

‘DOĞAL ORTAĞIMIZ’ DENMİŞTİ

Mısır son dönemde Türk kamuoyunda daha çok Mekke Savunma Anlaşması ile gündeme gelmişti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ile birlikte “Riyad Dörtlüsü” olarak bilinen ülkeler arasında yer alan Mısır’ın, diğer üç ülkenin aksine, bu ‘savunma paktı’na neden katılmadığı tartışılmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Ağustos’ta Mısır’ın El-Alameyn kentine yaptığı ziyarette Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile ortak basın toplantısında, “Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur” demişti. 8 Eylül’de ise aynı şehirde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bir araya gelmişti. Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki politikalarının tersine mesajlar verilmişti.