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Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı!

Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı!

17.07.2026 18:25:00
Güncellenme:
AA
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Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. ABD tsunami uyarı sistemi, "Depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgaları, Meksika ve Guatemala kıyıları boyunca merkez üssünden 300 km alanda görülebilir" uyarısında bulundu.
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Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Pasifik Okyanusu açıklarındaki depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI

ABD tsunami uyarı sistemi, "Depremden kaynaklanan tehlikeli tsunami dalgaları, Meksika ve Guatemala kıyıları boyunca merkez üssünden 300 km alanda görülebilir" uyarısında bulundu.

BİR DEPREM DAHA

Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından 5,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'nın Puerto Madero bölgesinin 93 kilometre güneybatısında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Pasifik Okyanusu açıklarındaki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

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