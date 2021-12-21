Melet Irmağı’na yeni HES tehdidi

21 Aralık 2021 Salı, 04:00

Yöredeki dernek ve muhtarlarla toplantı yaparak HES’lere karşı mücadele kararı alan Ordu’nun AKP’li Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, HES’lerin vadiye zarar vereceğini ve ekosistemi bozacağını belirterek itiraz dilekçelerini bakanlığa gönderdiklerini söyledi.

Melet Irmağı üzerine bu zamana kadar dokuz adet HES inşa edildi. Bugün Melet’in büyük bölümünün bulunduğu Mesudiye’de ilk etapta Doruklu, Kızılelma ve Melet adıyla üç yeni HES yapımı planlanıyor. Melet Irmağı üzerinde Gölköy sınırları içinde de ise iki yeni HES yapımı planlanıyor. Böylece Melet Irmağı üzerindeki HES sayısı 14’e çıkacak. AKP’li Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül başkanlığında toplanan muhtarlar HES’lere itiraz etmek ve ekosistemi korumak için ortak hareket kararı aldı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül kararı şöyle açıkladı: “Melet Irmağı havzasına yapılması düşünülen HES için bir araya geldiğimiz muhtarlarımızla aldığımız ortak karar gereği, bu bölgedeki verimli arazilerin, tarımın zarar göreceği, vadideki ekosistemin büyük ölçüde bozulabileceği endişesiyle tüm muhtarlarımız itiraz dilekçelerini ilgili bakanlıklara iletmişlerdir.”

STK’LER DE İTİRAZ ETTİ

Mesudiye’de faaliyet gösteren 12 STK başkanı da Melet Irmağı üzerinde yapılması planlanan HES’ler için askıdaki nihai ÇED raporuna itiraz dilekçelerini Sivas Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne sundu. STK’lar 10 Aralık 2021 tarihli dilekçelerinde Akyurt Enerji Üretim AŞ’nin Ordu Mesudiye ilçesi ve Sivas ili Koyulhisar ilçesi Doğu Karadeniz Havzası Melet Irmağı üzerinde inşa edilmek istenen Melet Enerji Grubu Projesi’ne yaptıkları itirazları bir rapor halinde ilgili makamlara sundular.