Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: 'Emekli milletvekili maaşıyla geçiniyorum'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları üzerine hakkında resen soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı.

"EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞIYLA GEÇİNİYORUM"

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Gökçek ifadesinde "150 bin TL emekli milletvekili maaşıyla geçiniyorum. Yurt içi ya da yurt dışında üzerime kayıtlı taşınmaz ve bir şirkette ortaklığım yok" dedi.

"OĞLUMUN SOMUT BİR İŞİ YOK"

Oğlu Ahmet Gökçek'in gayrimenkul işiyle ilgilendiğini söyleyen Melih Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlumun (Ahmet) somut bir işi yoktur. Gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. Kendi parasıyla ve gelinimin varlığıyla gayrimenkul alımı satımı yapmaktadır.

Ahmet’e destek olmak için 2018’de Ankara’da bir villamı satarak, elde ettiğim 1 milyon 265 bin doları kendisine verdim."

TOPU GELİNİNE ATTI!

Gökçek, gelini Hülya Gökçek'in Almanya'da kurduğu 'HAMAG' adlı şirket sorulduğunda ise "Aileden birileri adına kurulan şirket olup olmadığını bilmiyorum, sermayelerini kendilerine sorun" diyerek yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, geçen günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ailesinin yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığına ilişkin bir haber yayımlamıştı.

Ağırel, Gökçek ailesinin Düsseldorf’ta bina, Velbert’te AVM için anlaşmalar yaptığına ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştı.

İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma haberinin ardından açıklama yapan Melih Gökçek ise “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek'in 4 Eylül'de ifade vermesinin ardından 7 Eylül'de de oğlu ve gelini Ankara Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti. Melih Gökçek'in oğlu ve gelini yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.