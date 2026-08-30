Melih Gökçek soruşturmasında 'Alman gizli servisi' iddiası: AKP'li Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış!

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, Gökçek’in oğlu ve gelini üzerinden yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddiasının gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada iki farklı senaryonun tartışıldığını belirtti.

Melih Gökçek’in oğlu ve gelini üzerinden yurtdışına kayıtdışı para aktardığı iddiası ortalığa düştüğünde sosyal medyada özellikle muhalif hesaplar iki senaryoyu dillendirmeye başladılar.



1/Mansur Yavaş’a yapılacak operasyon öncesi Melih Gökçek’i alacaklar.



2/Mansur Yavaş… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) August 30, 2026

“AKLA ZİYAN, TABAN TABANA ZIT İKİ SENARYO”

Tayyar, söz konusu senaryoları şöyle aktardı:

“1) Mansur Yavaş’a yapılacak operasyon öncesi Melih Gökçek’i alacaklar. 2) Mansur Yavaş iktidarla anlaştı, geçiş için Melih Gökçek’e operasyonu şart koştu. Akla ziyan, taban tabana zıt bu iki senaryodaki temel amaç, adli operasyonlara ‘siyasi örtü’ geçirmek, zihinleri bulandırmaktı.”

“ALMAN GİZLİ SERVİSİNİN ROLÜ OLABİLİR”

Tayyar, para transferi iddiasının Almanya bağlantısına dikkat çekerek, Alihan Kuriş’e yönelik operasyonun ardından Gökçek hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin “tesadüf olmayabileceğini” savundu.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Malum, iddiaya konu kayıt dışı transfer iddiası, Almanya’dan başlıyor. Köln’de 70 milyon Euro’luk devasa karargah kuran Alihan Kuriş’e yönelik operasyondan sonra bu iddianın gündeme getirilmesi tesadüf olamaz diye düşünüyorum.

Alman gizli servisinin süreçte rolü söz konusu olabilir, yabana atılmasın. Kuriş’e karşı Gökçek’i yargının önüne atmayı planlamış olabilirler.”

“İDDİANIN YARGI ELİYLE ARAŞTIRILMASI ÖNEMLİ”

Soruşturmanın yürütülmesini önemli bulduğunu belirten Tayyar, Gökçek’in iddialar karşısındaki tutumunu da değerlendirdi:

“Sebebi ne olursa olsun iddianın yargı eliyle araştırılması önemlidir. Nitekim Gökçek de kendini yargıya emanet ettiğini açıkladı. ‘Siyasi’ demedi. Kimseye ‘sitem’ etmedi. ‘Türkiye ayağa kalkar’ narası atmadı. Olgun davrandı, helal olsun. İzleyelim, bakalım süreç bizi nereye taşıyacak?”

NE OLMUŞTU?

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya’da 30 bin euro sermayeyle kurulan bir şirkete Türkiye’den yaklaşık 4,6 milyon euro gönderildiğini; şirket üzerinden 18 daireli bir bina alındığını ve 8,5 milyon euroluk alışveriş merkezi sözleşmesi yapıldığını öne sürmüştü.

Melih Gökçek ise söz konusu iddiaları “iftira” olarak nitelendirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı.