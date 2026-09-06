Melih Gökçek’ten 'sakız' açıklaması: 'Şeker hastalığım nedeniyle kullandım'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne giderken ağzında görülen çiğneme tabletiyle ilgili açıklama yaptı.

Gökçek, görüntülerin “adliyeye meydan okuma” şeklinde yorumlandığını belirterek, kullandığı ürünün şeker hastalığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla kullandığı çiğneme tableti olduğunu söyledi.

“ADALETE MEYDAN OKUMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR”

Gökçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Adliyenin önünde gazetecilerin arasından geçerken ağız kurumasını önlemek için kullandığım çiğneme tabletini, şeker hastalığım nedeniyle kullandığımı oğlum Osman Gökçek kamuoyu ile paylaştı. Ancak muhalefet medyası ısrarlı bir şekilde bunun bir meydan okuma olduğunu kamuoyuna işlemeye devam ediyor. Ben adalete olan saygımı bu olayda kaç kez söyledim. Adalete meydan okumak kimsenin haddi değildir.”

“TABLETİ GİRİŞTEKİ ÇÖP KUTUSUNA ATTIM”

Gökçek, çiğneme tabletini adliye binasına girmeden önce bıraktığını belirterek, “Çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti. Tableti girişteki çöp kutusuna attım. Girişte polisler dahil herkes buna şahittir” dedi.

OSMAN GÖKÇEK DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek de daha önce yaptığı açıklamada babasının şeker hastası olduğunu belirterek, “Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur” ifadelerini kullanmıştı.

YURT DIŞINA KAYIT DIŞI PARA AKTARIMI İDDİASIYLA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Murat Ağırel’in Gökçek ailesinin Almanya’da kurduğu “Hamag” adlı şirket üzerinden milyonlarca avroluk gayrimenkul yatırımı yaptığı ve Türkiye’den şirkete kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialarının ardından 29 Ağustos’ta resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, soruşturmanın “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddialarının maddi gerçeğinin ortaya çıkarılması amacıyla başlatıldığını açıklamıştı.

Ağırel, Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Hamag şirketinin 2022’de 30 bin avro sermayeyle kurulduğunu, 2024’te ise yaklaşık 3,8 milyon avroluk mal varlığına ulaştığını iddia etmişti.

Ağırel ayrıca Almanya’nın Velbert kentinde yaklaşık 8,7 milyon avro değerindeki bir alışveriş merkezinin satın alınmaya çalışıldığını ve Lüksemburg’da yüksek bedelli başka bir gayrimenkul için görüşmeler yapıldığını öne sürmüştü.

GÖKÇEK ŞÜPHELİ, AĞIREL TANIK OLARAK DİNLENDİ

Soruşturma kapsamında Murat Ağırel’in tanık sıfatıyla ifadesi alınırken, Melih Gökçek de şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi’ne çağrılarak ifade verdi.

Gökçek, ifade işlemlerinin ardından soruşturmanın gizli olduğunu belirterek ayrıntı vermeyeceğini söylemişti.

“BENİM İFADE VERMEDİĞİM KONU YOKTUR”

Gökçek, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “Benim ifade vermediğim konu yoktur. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım. Şimdi konu hakkında bilgi vermek istemem” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 7 Ağustos’ta Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV, Osmanlıspor yöneticileri ve bazı kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.