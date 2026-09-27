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Melis Sandal kimdir? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal kaç yaşında, nereli?

Melis Sandal kimdir? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal kaç yaşında, nereli?

27.09.2026 20:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Melis Sandal kimdir? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal kaç yaşında, nereli?

İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yeni bir karar alındı. Yurtdışına çıkış yasağı kararının ardından Melis Sütşurup ile ilgili mal varlıklarının dondurulmasına da karar verildi. Peki, Melis Sandal kimdir? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal kaç yaşında, nereli?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıkları dondurularak tedbir uygulandı. Peki, Melis Sandal kimdir? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal kaç yaşında, nereli?

MELİS SANDAL KİMDİR?

Melis Sandal, asıl adıyla Melis Sütşurup, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşidir. 1989 doğumlu olan Sütşurup, butik işletmeciliği yapıyor. Daha önce bir evlilik geçiren Sütşurup’un bu evlilikten bir oğlu bulunuyor.

MELİS SANDAL'IN ÖZEL HAYATI

Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal’ın ilişkisi 2018’de başladı. Çift, 3 Haziran 2022’de Roma’da evlendi. 

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