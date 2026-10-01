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Melis Sezen ile Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Melis Sezen ile Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

1.10.2026 12:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Melis Sezen ile Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen ile Melisa Şenolsun'un test sonucu belli oldu. Melisa Şenolsun’un saçında kokain çıktığı, Melis Sezen’in test sonucunun ise negatif olduğu kaydedildi.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi için örnek alınan oyuncu Melis Sezen ile Melisa Şenolsun'un sonuçları belli oldu.

Burak Doğan'ın aktardığına göre; Melisa Şenolsun’un saçında kokain çıkarken, Melis Sezen’in test sonucu ise negatif çıktı.

ŞAŞ VE SABUNCUOĞLU'NUN SONUÇLARI DA ÇIKMIŞTI!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu 'soruşturması kapsamında 18 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu testi yapılanlar arasında yer alan eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kokain ve kodein bulunduğu aktarılmıştı. Aynı operasyonda gözaltına alınan spor yorumcusu ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı belirtilmişti.

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