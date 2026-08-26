Memişoğlu’nun HPV açıklamasına kadınlardan tepki: ‘Düzen kadınların sağlığını değil patronların kârını önemsiyor’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun, ‘bazı bilim insanlarının Türkiye’de ulusal HPV aşılama programına gerek olmadığı yönünde görüş bildirdiğini’ ifade etmesi ve ‘Türkiye’de HPV profilinin diğer ülkelerden farklı olduğunu’ söylemesi sağlık emekçilerinin ve kadınların tepkisine neden oldu.

Kadın Dayanışma Komiteleri, Memişoğlu’nun HPV aşısı açıklamalarına karşı Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. “Daha dün üretileceği ve programının başlatılacağı söylenen HPV aşısına neden gerek yok?” sorusunu yönelten kadınlar, “Kadınların yaşamı şirketlerin karından daha değerlidir. Kadınların sağlığı üzerinden geri adım atamazsınız. Bilimi bir gün söyleyip diğer gün inkar edemezsiniz. HPV aşısı ücretsiz olmalı ve aşı takvimine alınmalıdır” çıkışında bulundu.

"SAĞLIKTA PİYASACILIĞA, GERİCİLİĞE İZİN VERMEYECEĞİZ"

TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver de burada bir konuşma gerçekleştirdi. Yaşam hakkı için buluştuklarına dikkat çeken Ünver, “Bu ülkede kadınlar ve sağlık emekçileri bir mücadele ördüler. Bu mücadele HPV aşısında kazanımla sonuçlandı. Binlerce kadın HPV virüsü yüzünden kanser oldu ve yaşamını yitirdi. Sözler verdikleri bir konuda bilim dışı açıklamalarla elde ettiğimiz kazanımımızı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

Her yıl 2 binden fazla kadın kanser oluyor. Binin üzerinden kadını yitiriyoruz. Basitçe, aşıyla önlenebilir bir hastalıktan neden binlerce kadını yitiriyoruz? Bu düzen kadınların sağlığını değil patronların kârını önemsiyor. Çünkü hastalıkların önlenmesi değil tedavi edilmesi patronlar için daha kârlı. Bugün yaptıkları her şeyi paraya dökmek değil; halkın sağlığını gasp etmektir, bu suçtur ve bu suçun hesabını soracağız. Sağlıkta piyasacılığa da gericiliğe de izin vermeyeceğiz” dedi.