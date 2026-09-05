Memur ve emeklinin maaşı eriyor, hükümetten yeni adım yok: Emekçiden ek zam talebi

Memur ve memur emeklisi bu yılın ikinci yarısında yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı almıştı. İki aylık enflasyon ise kümülatif olarak yaklaşık yüzde 3.65 oldu. Memur ile memur emeklisine verilen zammın yarısından fazlası iki ayda eridi. Bu erimenin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon yüzde 7’nin üzerine çıkarsa aradaki fark enflasyon farkı olarak ocak ayında memur ile memur emeklisine verilecek. Eriyen maaş ve aylıklar karşısında memurdan iki temel talep geldi.

EK ZAM TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamu çalaşınları ve emeklilerin kayıplarını giderecek ek zam yapılmasını istedi. Kahveci, çalışan ve emeklilerin ekonomik büyümeden ve milli gelir artışından hak ettikleri payı almalarını sağlayacak refah payı uygulamasının da hayata geçirilmesini talep etti. Kahveci, “Ayrıca enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibariyle maaşlara yansıtılacağı bir sistem oluşturularak çalışanlarımızın altı ay boyuncu kayıp yaşamasının önüne geçilmelidir” dedi.

SEYYANEN ZAM

Memur-Sen de, kayıpların telafi edilmesini talep etti. Memur-Sen, “Kayıpların zamana yayılması yerine, alım gücündeki erimeyi telafi edecek seyyanen zamla gerçek bir iyileştirme zaman kaybedilmeden hayata geçirilmelidir” talebinde bulundu.

YÜZDE 50 ZAM TALEBİ

Birleşik Kamu-İş, kamu çalışanları ve emeklilerine enflasyon farkından ayrı olarak toplu sözleşme gereğince temmuz ayında yüzde 7 oranında zam yapıldığına işaret ederek, “Yılın kalan altı aylık dönemindeki enflasyonu karşılasın diye yapılan bu zammın yüzde 52’si son iki ayda eridi” vurgusu yaptı. Birleşik Kamu-İş, yüzde 50 zammın verilmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.