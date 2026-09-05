Memura getirilen ‘dijital yasağa’ tepki: ‘Çağın gerekçeleriyle bağdaşmıyor’

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, devlet memurlarının web sitesi üzerinden içerik üreticiliği, uygulama geliştiriciliği ve YouTube gibi platformlardan elde ettiği gelirin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ‘ticaret yasağı’ maddesi kapsamında olduğunu YÖK'e bildirdi.

YÖK’ün görüş talebine yönelik hazırlanan yazıda Devlet Memurların Kanunu’nun"Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar" ifadelerinin yer aldığı 28. madde anımsatıldı.

‘ÇAĞIN GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR’

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, söz konusu yasağa ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet’e konuşan Cengiz, kamu görevinin kötüye kullanılmasına, kamu kaynaklarının kişisel menfaate dönüştürülmesine ve görevle çıkar çatışması yaratacak faaliyetlere izin verilmemesi gerektiğininin altını çizerek; mesai dışında gerçekleştirilen, kamu görevini aksatmayan ve kamu göreviyle bağlantısı bulunmayan dijital üretimlerin bütünüyle yasaklanmasının çağın gerçekleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

‘İKİNCİ İŞ YAPMAK ZORUNDA KALMASINI İSTEMİYORUZ’

Asıl konuşulması gerekenin ‘memurun neden ek gelir aramak zorunda kaldığı’ konusu olduğunu vurgulayan Cengiz, “Kira, gıda, eğitim, ulaşım ve fatura giderleri her geçen gün artıyor. Memurlarımızın içerik üretmesi, yazılım geliştirmesi veya dijital platformlarda gelir elde etmeye çalışmasının temelinde çoğu zaman daha fazla kazanma isteği değil, artan hayat pahalılığı karşısında ayakta kalma mücadelesi var. Biz memurun ikinci bir iş yapmak zorunda kalmasını istemiyoruz. Biz, memurun aldığı maaşla insanca yaşayabilmesini istiyoruz. Ancak memurun gelirini artırmak zorunda kaldığı bir ortamda, kendi emeği ve bilgisiyle gerçekleştirdiği dijital üretimin önüne yeni yasaklar koymak da çözüm değildir” dedi.

‘SADECE YASAK MESELESİ DEĞİL’

Sendika olarak; memurun emeğine yeni yasaklar getirmek yerine, Devlet Memurları Kanunu’nun dijital çağın şartlarına göre yeniden ele alınması çağrısında bulunduklarını açıklayan Cengiz, “Mesai saatleri dışında gerçekleştirilen faaliyetler açık ve net biçimde tanımlanmalı; kamu göreviyle çıkar çatışması oluşturmayan faaliyetlere izin verilmelidir. Kamu kurumlarının, kamu kaynaklarının ve memurun görev alanının kötüye kullanılmasını önleyecek sınırlar açıkça belirlenmelidir.

Bunun yanında, dijital platformlardan gelir elde eden memurlar açısından vergi yükümlülükleri ile memuriyet mevzuatı arasındaki çelişkiler de giderilmelidir. Memurların yazılım, eğitim, kültür, sanat, içerik ve diğer dijital üretim faaliyetleri çağın gereklerine uygun şekilde yeniden değerlendirilmelidir. Çünkü dünya dijital ekonomiye doğru hızla ilerliyor. Bilgi, yazılım, içerik ve dijital üretim artık ekonomik değerin önemli unsurları haline geliyor. Türkiye’nin de bu dönüşümün dışında kalması mümkün değildir.

Memura ‘üretme’ demek yerine, hangi şartlarda üretebileceğini ve hangi sınırlar içerisinde gelir elde edebileceğini açıkça düzenlemek gerekir. Unutulmamalıdır ki, mesele sadece bir yasak meselesi değildir. Asıl mesele, memurun neden ek gelir aramak zorunda bırakıldığını sorgulamaktır” diye konuştu.