Memurlardan ‘YHS kaldırılsın’ eylemi: Kamu bu sınavdan geçmek durumundadır

Yaklaşık 140 bin Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanının her işi yaptığını ve söz konusunu sınıfın kaldırılması gerektiğini söyleyen Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir eylem ve açıklama yaptı.

Burada konuşan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz 140 bin YHS çalışanın 'görmezden gelinen feryadını haykırmak için' toplandıkları belirti. Cengiz, "Bu ülkede seçimden seçime hatırlanan kesimler arasında YHS de her alıyor. Sonra o dosyalar kapanıyor, sözler rafa kaldırılıyor ve YHS yine unutuluyor. Yıllardır verilen sözün ömrü bir damla suda dağılan seçim afişlerinden daha kısa sönüyor" dedi.

"EN BELİRSİZ SORUMLULUĞU TAŞIYOR"

YHS altında 22 farklı meslek bulunduğunu kaydeden Cengiz, "1926 yılının müstahdem bakımı hiç değişmiyor. YHS bir türlü memur olarak görülmüyor. Sorun zaman değil niyettir. Teknoloji çağındayız, dijital devleti konuşuyoruz ama devlet kendi memura hala 'Sen her işi yap' demeye devam ediyor" diye konuştu. YHS altında çalışanların görev tanımı olmadığına dikkat çeken Cengiz, "Bugün aşçı olarak çalışan yarın temizlik görevlisi oluyor, diğer gün evrak taşıyor sonraki gün çay taşıyor. Dünyanın hangi yerinde memurun işi amirinin keyfine göre değişiyor. 140 bin memur amirinin o günkü durumuna göre iş yapıyor. Bugün YHS personeli en düşük ek göstergeyi alıyor, en belirsiz sorumluluğu taşıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM 3 SATIRLIK KANUNDA"

Cengiz son olarak şunları söyledi: "İsrafın, gösterişin, lüks makam araçlarının bütçesi oluyor, milli eğitim müdürlerine ek ödeme veriliyor ancak memurun hakkı söz konusu olunca 'kaynak yok' deniyor. Sorun bütçe değil idarenin kendisindedir. Çözüm zor değildir. Çözüm torba yasaya eklenecek 3 satırlık kanun maddesidir. Torba yasalara binlerce madde sığıyor, YHS sığmıyor."

"KAMU BU SINAVI GEÇMELİ"

"Unumuzu eledik, eleğimizi astık" diyen memurlar, "YHS kamunun vicdan sınavıdır. Kamu bu sınavdan geçmek durumundadır" dedi.