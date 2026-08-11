Cumhuriyet Gazetesi Logo
Menderes Belediyesi’nde seçim tarihi belli oldu

Menderes Belediyesi’nde seçim tarihi belli oldu

11.08.2026 11:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Menderes Belediyesi’nde seçim tarihi belli oldu

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 17 Ağustos’ta olağanüstü toplanacağı aktarıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden alınmasının ardından gözler belediye meclisinde yapılacak başkan vekili seçimine çevrildi.

İzmir Valiliği, belediye meclisinin, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.30’da Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verdi. 

Mecliste 19 CHP, 10 AKP, 1 MHP, 2 bağımsız olmak üzere toplam 32 meclis üyesi var. CHP’li 9 ismin YENİ Parti’ye geçmesi, 4 meclis üyesinin de tutuklaması ile CHP’nin mecliste kalan üye sayısı 6’ya düştü. 

Seçimin ilk iki oturumda 3’de 2’lik çoğunluk sağlanmazsa 3'üncü oturumda salt çoğunluk aranacak.

İlgili Konular: #Seçim #İzmir valiliği #Menderes Belediyesi #başkanvekili

İlgili Haberler

Menderes Belediyesi soruşturmasında Başkan İlkay Çiçek tutuklandı
Menderes Belediyesi soruşturmasında Başkan İlkay Çiçek tutuklandı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Soruşturmada 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten istifa kararı: 'Partim tarafından lekelendim'
Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten istifa kararı: 'Partim tarafından lekelendim' “Örgüt kurma” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti. Çiçek istifa açıklamasında "Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim" dedi.
Son dakika... Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Son dakika... Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.