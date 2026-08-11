Menderes Belediyesi’nde seçim tarihi belli oldu

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden alınmasının ardından gözler belediye meclisinde yapılacak başkan vekili seçimine çevrildi.

İzmir Valiliği, belediye meclisinin, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.30’da Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verdi.

Mecliste 19 CHP, 10 AKP, 1 MHP, 2 bağımsız olmak üzere toplam 32 meclis üyesi var. CHP’li 9 ismin YENİ Parti’ye geçmesi, 4 meclis üyesinin de tutuklaması ile CHP’nin mecliste kalan üye sayısı 6’ya düştü.

Seçimin ilk iki oturumda 3’de 2’lik çoğunluk sağlanmazsa 3'üncü oturumda salt çoğunluk aranacak.