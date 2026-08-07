Menderes Belediyesi'nden 'yanıltıcı paylaşım' uyarısı

Menderes Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olduğu iddiasıyla yeniymiş gibi servis edilen kamuoyu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olduğu iddia edilerek yeniymiş gibi servis edilen kamuoyu açıklaması süreçle ilgili gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu kamuoyu açıklaması 7 Mayıs 2026 tarihinde yapılmış olup şu an yürütülen soruşturma ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Toplumu yanıltıcı, doğruluğu teyit edilmeden yapılan paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesini rica ederiz."