Cumhuriyet Gazetesi Logo
Menderes Belediyesi'nden 'yanıltıcı paylaşım' uyarısı

Menderes Belediyesi'nden 'yanıltıcı paylaşım' uyarısı

7.08.2026 16:54:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Menderes Belediyesi'nden 'yanıltıcı paylaşım' uyarısı

Menderes Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmayla ilişkilendirilerek yeniden paylaşılan kamuoyu açıklamasının 7 Mayıs 2026 tarihli olduğunu, mevcut soruşturmayla bağlantısı bulunmadığını belirterek, "Toplumu yanıltıcı, doğruluğu teyit edilmeden yapılan paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesini rica ederiz" açıklamasını yaptı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Menderes Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olduğu iddiasıyla yeniymiş gibi servis edilen kamuoyu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olduğu iddia edilerek yeniymiş gibi servis edilen kamuoyu açıklaması süreçle ilgili gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu kamuoyu açıklaması 7 Mayıs 2026 tarihinde yapılmış olup şu an yürütülen soruşturma ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Toplumu yanıltıcı, doğruluğu teyit edilmeden yapılan paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesini rica ederiz."

İlgili Konular: #Menderes Belediyesi #açıklama

İlgili Haberler

Son dakika... Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek 'kesin ihraç' talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi
Son dakika... Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek 'kesin ihraç' talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi Son dakika haberi... Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek 'kesin ihraç' talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Gelişmeyi, butlan CHP'sinin basın danışmanı Atakan Sönmez duyurdu.
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in eşinden 'yazışma' iddiasına ilişkin açıklama!
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in eşinden 'yazışma' iddiasına ilişkin açıklama! Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in eşi Melek Çiçek ile avukatı Atalay Aksay, sosyal medyada dolaşıma sokulan yazışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Melek Çiçek, yazışmaların "yapay zekayla hazırlandığını" belirtirken, Çiçek'in avukatı Atalay Aksay ise "Kendimiz bir bilirkişi incelemesi yaptırıp basına bunları göndereceğiz" dedi.
Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Çiçek dahil 16 kişi adliyeye sevk edildi
Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Çiçek dahil 16 kişi adliyeye sevk edildi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Menderes Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.