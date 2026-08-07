Menderes Belediyesi soruşturmasında Başkan İlkay Çiçek tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hâkimliği, Çiçek dahil 10 kişinin tutuklanmasına, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

15 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLMİŞTİ

4 Ağustos'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 15 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Mahkeme, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklanmasına hükmetti.

SUÇ ÖRGÜTÜ, RÜŞVET VE SAHTECİLİK SUÇLAMALARI

Soruşturma kapsamında şüphelilere "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmî belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamaları yöneltildi.

'YAPAY ZEKÂ' İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Soruşturma sürerken, İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen bazı yazışmaların ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Çiçek'in eşi Melek Çiçek, söz konusu görsellerin yapay zekâ ile oluşturulduğunu iddia etmişti.

Çiçek'in avukatı Atalay Aksay ise iddialara ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını belirterek, yayın yasağı talebinde bulunacaklarını ve bağımsız bilirkişi incelemesi yaptıracaklarını açıklamıştı.

ÇİÇEK'İN AVUKATINDAN TUTUKLAMA KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çiçek’in çıkarıldığı tutuklanmasının ardından avukatı Atalay Aksay, İzmir Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Tutukluluk tedbirine ilişkin itirazda bulunacaklarını belirterek "Maalesef, salı gününden beri devam eden; önce kolluk aşamasında, sonra savcılık ve sorgu aşamasında, gözaltı ve sonrasındaki süreç bugün belediye başkanımız İlkay Çiçek, başkan yardımcısı ve 10 belediye çalışanı personelimiz tutuklandı. Gözaltına alınan altı kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Dosya içeriği kısıtlı ve maalesef biz de göremediğimiz için esasıyla ilgili çok sağlıklı bir bilgi verememekle beraber, iki haftalık süre içerisinde gerekli itirazlarımızı yapacağız" dedi.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in örgüt suçlamasıyla tutuklandığını da belirten Aksay, "Biz ümitliyiz çünkü dosya içerisinde bize sorulan ve cevaplayamadığımız hiçbir şey olmadı. Diğer gözaltına alınanlarla alakalı da hiçbiri birbiriyle ilgili cevaplayamadığı bir soru olmadı. Üzücü olan kısmı, örgüt suçlamasıyla tutuklandık ve müvekkilim örgüt lideri görünüyor maalesef. Sitemim ise tüm kamuoyuna. Maalesef buraya gelen süreçte kamuoyundaki bu dezenformasyon ve bize ait olmayan yazışmalar yüzünden bunlar oraya da yansıdı. Evet, üzücü bir süreç. Ama sonuna kadar bunların sahte olduğunu süreçte ispatlayacağız" ifadelerini kullandı.