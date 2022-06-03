Menderes Doğa Oyunları Festivali başlıyor

03 Haziran 2022 Cuma, 06:36

Bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalde, birbirinden farklı etkinlikler ve konserlerle katılımcılar, keyifli ve eğlenceli bir hafta sonu geçirmiş olacak. Cumartesi günü saat 17.00’de DJ gösterisi ve Paramotor Show gösterileriyle başlayacak olan festival programı, Özge Demirel’in akustik performansıyla devam edecek. Pop müziğin duayen isimlerinden Zeynep Dizdar, şarkılarıyla katılımcılara müzik dolu dakikalar yaşatacak. Festivalin ikinci gününde ise ATV, UTV, Enduro Cross Motorlar ve Paramotor Show gösterileriyle adrenalin dolu görsel şölenin yaşanacağı bir pazar günü geçirmiş olacaklar. Festivalin geçen yıl düzenlenen programında yoğun bir katılımın olduğunu ve katılımcıların çok memnun kaldığını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Geçen yıl bir gün gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda iki güne çıkarma kararı aldık. Birbirinden eğlenceli ve keyifli etkinliklerle vatandaşlarımız dolu dolu bir hafta sonu geçirmiş olacaklar” diyerek yurttaşları festivale davet etti.