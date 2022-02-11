Menderes'te 94 engellinin yüzü güldü

Menderes'te 94 engellinin yüzü güldü
Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak isteyen Menderes Belediyesi, 18 vatandaşa tekerlekli sandalye desteğinde bulunurken 76 vatandaşın da araç bakımını yaptı.
İzmir'de Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Tüm engelli vatandaşlarımızın belediye olarak yanlarındayız ve olmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Kayalar, engelli vatandaşların zorluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:
“İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkımıza akülü tekerlekli sandalyeler için şarj istasyonu kurduk. Böylece vatandaşlarımız araçlarının şarjı bittiğinde bu noktaya gidip rahatlıkla şarj dolumu yapabilecekler. Ayrıca, engelli çocuklarımızın parklarda daha keyifli vakit geçirebilmeleri için Özdere Gençlik Parkı’mızdaki oyun grubumuzu yeniledik. Tüm yurttaşlarımıza olduğu gibi engelli vatandaşlarımız için de çalışmalarımız sürecek.”
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