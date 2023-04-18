Menemen’i dolu vurdu!

İzmir’in Menemen ilçesinde bir anda başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışından dolayı sokaklar beyaza büründü.

İHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 14:41
Menemen’i dolu vurdu!
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İzmir’in Menemen ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağışın yerini doluya bırakması nedeniyle sokaklar beyaza büründü.

Bir anda başlayan dolu yağışı nedeniyle trafikteki vatandaşlar zor anlar yaşadı.


İzmir Menemen dolu yağışı

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