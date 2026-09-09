Menzil cemaatinde miras kavgası kardeşler arasındaki ayrılığı derinleştiriyor: Saki, kardeşlerini ‘sözde’ olarak tanımladı

Menzil cemaatinde kardeşler arası miras kavgasında mevcut elebaşısı Saki Elhüseyni; rakip kardeşleri Mübarek ve Fettah Elhüseyni’yi hedef göstermeyi sürdürüyor. Saki'nin cemaatte bir miras kavgasının olmadığını, rakip kardeşlerinin “cemaatin nizamınına ve şeriata” aykırı hareket ve eylemlerde bulunduğunu ileri sürerek kardeşlerinin eylemlerini Süleymancıların elebaşısı Alihan Kuriş dosyasına benzetmesi dikkat çekmişti.

KARDEŞLERİNE KARŞI YASALARA İŞARET ETMİŞTİ

Saki, söz konusu propaganda kapsamında; yakın zamanda cemaat içi bir sohbette kardeşleriyle süren tapu davalarına ve kardeşlerinin bu davalardaki tezlerine değinerek; “Gerek Menzil, gerekse köy dışındaki vakıf mahiyetinde olan yerlere halk sahip çıkıyor, haklarını koruyor ve koruyacak. Ancak kamunun da halkın bu hak mücadelesinde onlara yardımcı olmasını ümit ediyorum. Bilhassa devlet kurumlarının bu hususta sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Kimse resmi mevzuatı istismar ederek milletin hakkını gasp etmemeli. Devletin millete, milletin de ümmetin malına sahip çıkması en büyük temennimdir” demişti.

‘KARDEŞLİK SÖYLEMİNİ NASIL BAĞDAŞTIRIYORLAR’

Saki; önceki gün cemaate yönelik yayımladığı bir açıklamayla ise kardeşlerinin eylemlerini “sözde kardeşlik” olarak nitelendirip kardeşlik bağı ve hukukunun kalmadığını belirtti. Saki söz konusu açıklamada; “Onlar ümmetin dişinden tırnağından artırarak hayır yaptığı vakıf mallarına el uzattılar. Bugün dillerinden düşürmedikleri ‘kardeşlik’ söylemini; kendi alın terleriyle ve şartlı bağışlarıyla bu yapıları ayakta tutan sofileri (müritler) kovmaları, irşad haklarını dağıtmaları, kapılara kilit vurmaları ve kendilerine emanet edilen vakıf amllarını şahsi mülk sayarak zimmete geçirmeleriyle nasıl bağdaştırıyorlar” ifadelerini kullandı.