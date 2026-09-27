Menzil cemaatinde müritler Belçika dergâhını kaybetti, Serhendi Vakfı altında yeni bir dergâh kurdu: Menzil varlığı adım adım Serhendi’ye kayıyor...

Menzil cemaatinde kardeşler arası süren miras savaşı yurtdışında genişliyor. Kardeşlerin miras savaşı cemaatin İngiltere ve Hollanda’daki dergâhlarını davalık duruma getirmişti. İki ülkedeki dergâh tartışmaları sürerken, cemaatin Belçika’nın Anvers (Antwerp) kentindeki dergâhında da süren kavgada yeni bir gelişme yaşandı.

RAKİP KARDEŞİN ŞİKAYETİYLE POLİS DERGÂHI BASTI

Cemaatin Anvers’te 1989’dan beri “Gül Vakfı” adıyla faaliyet yürüten dergâhta rakip kardeşler arasındaki rekabetin iki yıldır sürdüğü belirtiliyor. Bu kapsamda; Eylül 2024’te rakip kardeşlerden Mübarek Elhüseyni tarafının şikayeti üzerine 5 belediye görevlisi ve 3 polis tekkeyi teftiş etti. Bu olayın ardından dergâhtaki müritler arasında bölünmüşlük başladı. Bu bölünmüşlüğün sonunda Aralık 2024’te dergâhta kavga çıktı ve müritler birbirlerine bıçakla saldırdı.

MÜRİTLER DERGÂHI BOŞALTMAK ZORUNDA KALDI

Bu kavganın ardından Mübarek tarafı tıpkı Hollanda’daki Rotterdam dergâhındaki gibi geriye dönük yüksek faizli kira ödemesi talebiyle müritlere dava açtı. Söz konusu davanın sonunda Mübarek tarafı kazandı ve kira sözleşmesini de uzatmadı. Böylece müritlerin kira sözleşmesi 30 Haziran’da son buldu ve başka bir binaya taşınmak için çalışmalara başladı. Cemaat kaynakları; Anvers dergâhındaki söz konusu işlemlerin Mübarek’e yakın “Nizam Bey” adlı iş insanının düzenlediğini ileri sürüyor.

SAKİ ÖRGÜTLENMESİNİ GENİŞLETTİ

Bu gelişmenin ardından müritler, cemaatin mevcut elebaşısı Saki Elhüseyni’nin kurumsal yapısı olan “Serhendi Vakfı” üzerinden Anvers’te yeni bir dergâh kurmaya girişti. “Anvers Serhendi Tekkesi” adıyla faaliyet yürütecek dergâhta; müritler ilk ibadetlerine başlamak için inşaat çalışmalarını sürdrdüğü öğrenildi. Böylece Saki; Serhendi Vakfı aracılığıyla Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İskoçya, Avusturya ve Danimarka’nın ardından Belçika’da da bir dergâh kurarak, Avrupa’daki örgütlenmesini genişletti.