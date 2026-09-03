Menzil cemaatinde Saki Elhüseyni, kardeşlerine karşı yasalara işaret etti: Rakip kardeşlere soruşturma kapıda mı?

Süleymancılar ve Furkan Hareketi'ne yönelik soruşturmaların ardından gözler, son yıllarda kardeşler arası miras kavgasıyla gündemden düşmeyen Menzil cemaatine çevrildi. Özellikle cemaatin mevcut elebaşısı Saki Elhüseyni tarafı, rakip kardeşler Mübarek ve Fettah Elhüseyni’yi hedef göstererek, cemaatte bir miras kavgasının olmadığını, rakip kardeşlerin “cemaatin nizamınına ve şeriata” aykırı hareket ve eylemlerde bulunduğunu ileri sürerek, kardeşlerin eylemlerini Kuriş dosyasına benzetmesi dikkat çekiyor.

‘ADAM BAŞI 390 GRAM ALTIN TOPLADI’ İDDİASI

Gazetemiz Cumhuriyet 19 Ağustos’ta “Kayıp para kavgası” başlığı ile Menzil cemaatindeki kayıp altınlar iddiasını gündeme getirmişti. Söz konusu iddialara göre; kardeşlerden Mübarek Elhüseyni’ye yakın bir iş adamı olduğu ileri sürülen “Nizam Bey” adlı bir müridin 2016’da Semerkand Vakfı çalışanlarından kişi başına her ay ev vaadi ile 390 gram altın değerinde para toplandığı; ancak cemaatin önceki lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin (Gavs) yaşamını yitirişinin ardından toplanan paraların kaybolduğunu belirtiyor. Saki taraftarları ise bu iddiaları Süleymancıların tutuklanan lideri Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in evinde bulunan 1 milyar 340 milyon TL değerindeki 200 külçe altın olayına benzetiyor.

‘KİMSE RESMİ MEVZUATI İSTİSMAR EDEMEZ’

Saki tarafı ise rakip kardeşlere yönelik bu minvalde propagandayı sürdürüyor. Bu kapsamda; Saki’nin yakın zamanda cemaat içi bir sohbette kardeşleriyle süren tapu davalarına ve kardeşlerinin bu davalardaki tezlerine değinerek; “Gerek Menzil, gerekse köy dışındaki vakıf mahiyetinde olan yerlere halk sahip çıkıyor, haklarını koruyor ve koruyacak. Ancak kamunun da halkın bu hak mücadelesinde onlara yardımcı olmasını ümit ediyorum. Bilhassa devlet kurumlarının bu hususta sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Kimse resmi mevzuatı istismar ederek milletin hakkını gasp etmemeli. Devletin millete, milletin de ümmetin malına sahip çıkması en büyük temennimdir” dediği belirtiliyor.

SEMERKAND VAKFI AÇIKTAN HEDEF GÖSTERİLİYOR

Menzil cemaatindeki bu kavga ise Saki’nin vakfı “Serhendi” grubu ile Mübarek ve Fettah’ın idaresindeki vakıf “Semerkand” grubu arasında sürüyor. Saki’nin söz konusu söylemi üzerine Serhendi grubu da rakip kardeşlerin kurumsal yapısına yönelik “Devletimiz gayet net biçimde bilmektedir ki Semerkand Menzil’i temsil etmemektedir” propagandasını başlattı.