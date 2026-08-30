Menzil’de kardeş kavgası Diyanet etkinliğine yansıdı: Serhendi geldi, Semerkand gelmedi

Süleymancıların elebaşısı Alihan Kuriş’e yönelik “suç örgütü” ile Furkan Hareketi’ne yönelik soruşturma kapsamında kamuoyunda tartışma konusu tarikat ve cemaatler Diyanet’in önceki günkü “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinliğine katıldı. Bu kapsamda; belli bir süredir kardeşler arası miras ve hakimiyet kavgasıyla gündeme gelen Menzil cemaatine bağlı Serhendi Vakfı yetkililerinin katıldığı öğrenildi. Söz konusu etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de etkinlikte yer aldı.

SEMERKAND VAKFI’NIN KATILMADI GÖRÜLDÜ

Menzil cemaatinde mevcut elebaşı Saki Elhüseyni ile kardeşler Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasında süren kavga cemaat içinde “Serhendi Vakfı - Semerkand Vakfı” ayrıştırmasını beraberinde getirmişti. Serhendi Vakfı; mevcut elebaşı Saki’nin kurumsal yapısı. Saki ve ekibi, bütün yasal işleyişi Serhendi Vakfı üzerinden götürüyor. Bu kapsamda da Serhendi Vakfı yetkilileri Diyanet’in “Mevlid-i Nebi Etkinliği”ne katılması dikkat çekti. Buna karşın; rakip vakıf tarafı Semerkand Vakfı’ndan herhangi bir yetkilinin katılmadığı görüldü.

SEMERKAND SARAY’DAKİ ETKİNLİĞE KATILMIŞTI

Bunun yanı sıra; Semerkand Vakfı yetkilileri de 3 ay önce, 9 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen “Vakıflar Haftası Programı” katılmış, etkinlik kapsamında vakıf genel başkanı Yakup Yakuboğlu Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile fotoğraf çektirmişti.

ARDINDAN SAKİ’NİN HALİFESİ SARAY’A GİTMİŞTİ

Bunun ardından Saki Elhüseyni’nin halifesi ve oğlu Yakup Elhüseyni de 29 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Saray’ından fotoğraf çektirmişti. Bu durum cemaat içinde Yakup’un babası adına bürokratik ve resmi temasları sürdüreceği, kardeşlerine karşın Saray desteğini arttırması hamlesi olarak yorumlanmıştı.