‘Menzil’de yönetim hizmeti bizdedir’ diyen Saki, kendi gücüyle cemaatin finans gücünü bütünleştirdi: Sermayesi 6 milyondan 147 milyon TL’ye yükseldi!

Menzil cemaatinde kardeşler arası miras ve liderlik kavgası sürerken, büyük ağabey Saki Elhüseyni; cemaatin gücünü eline geçirdi. Bu kapsamda Saki; 20 Nisan’da kendi propaganda sayfasından “Menzil’de yönetim hizmeti bizdedir” başlıklı bir açıklama yayımladı.

AMCA VE KUZEN DESTEĞİNİ DE SAĞLADI

Saki açıklamasında; “Biz köyün yönetimini, kardeşlerim hariç, 6 kurucu ailenin 5 tanesinin ittifakıyla üstlenmiş olduk. Bizim köydeki yönetim hizmetimiz şerişerife uygundur” ifadelerini kullandı.

Saki aynı açıklamasında; cemaatteki liderliğinin köyü kuran diğer aileler olarak bahsettiği amcaları Abdülhalim, Muhyiddin, Enver ve Muhammed Raşid’in köyde yaşayan çocukları tarafından da kabul edildiğini belirtti.

ANA LOKOMOTİF HOLDİNGİN SERMAYESİNDE ASTRONOMİK BÜYÜME!

Bu açıklamasının ardından Saki’nin kendisine bağlı şirketlerin sermayesini de dikkat çekici seviyelere arttırdığı görüldü. Saki’nin cemaatin yönetim merkezinin tüm finansal operasyonlarını fonlayan kapalı ve gizli bir holding yapısındaki “Dehlevi Petrol, Hafriyat, Gıda, İnşaat, Tarım, Hayvancılık, Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”nin (Dehlevi Petrol A.Ş.) sermayesini geçen ay 24,5 katına çıkardığı saptandı. Aynı zamanda holding konumunda olan şirket, Menzil köyündeki devasa nakit akışını ve yatırımları yönlendiren, köyün altyapı ve inşaat işlerini üstlenen; böylece cemaati finansal bağımsız bir güce dönüştüren ana lokomotif konumunda.

SERMAYESİ 147 MİLYON TL’YE YÜKSELDİ

Saki; babaları Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’teki yaşamını yitirişinin ardından, Dehlevi Petrol A.Ş.’nin yönetimini de üstlendi. İlk süreçte Saki, şirkette rakip kardeşlerinin kadrolarını dağıtarak; kendi kurumsal yapısı “Serhendi Grubu”nun üstünlüğünü sağladı. Ardından Saki, “Menzil’de yönetim hizmeti bizdedir” çıkışını kuvvetlendirecek bir hamleyle, amcası Muhammed Raşid’in oğlu olan kuzeni Tacettin Elhüseyni’nin desteğiyle 6 Ağustos’ta Dehlevi Petrol A.Ş.’nin sermayesini 6 milyon TL’den 147 milyon TL’ye yükseltti.

KUZENDEN 146 MİLYONLUK TAM DESTEK!

Söz konusu sermaye artırımında Tacettin Elhüseyni’nin ciddi miktar koyduğu görüldü. Gazetemiz Cumhuriyet’in resmi kayıtlardan edindiği bilgilere göre; Tacettin Elhüseyni kendi adına şirketin sermayesine 131 milyon 687 bin 500 TL ekledi. Asıl dikkat çeken hissedar Ankara OSTİM merkezli “STC Elektronik, Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” (STC Elektronik LTD. ŞTİ.) oldu. STC Elektronik LTD. ŞTİ.; Tacettin’in 1997’de kurduğu ve 2019’da sermayesini 11 milyon TL’ye yükselttiği şirketi. Tacettin’in bu şirketi de Dehlevi Petrol A.Ş.’ye sermayesinin yaklaşık 1,5 katına denk gelen 14 milyon 700 bin TL’lik destek sundu. Böylece Tacettin, kuzeni Saki’nin liderliğine toplam 146 milyon 387 bin 500 TL değerinde yatırım yapmış oldu.

YÖNLENDİRİLEN TOPLAM KAYITLI SERMAYE 212 MİLYON TL!

Bu gelişmeler; Saki’nin kardeşlerine terk ettiği ve cemaatin 30 yıllık holding yapılanması “Semerkand”a yönelik “Serhendi Vakfı” üzerinden geliştirdiği şirketler ağını kuvvetlendirdiğini gösteriyor. Bu kapsamda; Saki’nin 2023’te kurduğu ve toplam sermayesi 44 milyon TL olan “Dehelevi Yayınları A.Ş.” ve “Dehlevi Turizm LTD. ŞTİ.” ile sermayesi 20 milyon TL olan “Halidimünevver Basım LTD. ŞTİ.” ve 1 milyon TL’lik “Serhendi Turizm LTD. ŞTİ.” de hesaba katılınca; Serhendi grubunun yönlendirdiği toplam kayıtlı sermayenin 212 milyon TL’ye ulaştığı saptandı.

MENZİL KÖYÜNÜ GELİŞTİREN ŞİRKET: DEHLEVİ PETROL A.Ş.

Dehlevi Petrol A.Ş.; cemaati yöneten elebaşının lokomotif holdingi konumunda. Söz konusu şirket; cemaatin merkezi Adıyaman Kahta’daki Menzil (Durak) köyünün fiziksel altyapısından, devasa boyuttaki medrese, cami, külliye ve misafirhaneleri inşaa ediyor. Şirket bu yapısıyla cemaate bağımsız bir ekonomik güç oluştururken, bünyesindeki kafe ve market gibi işletmelerle de köydeki sosyal ve çalışma yaşamını yönlendiren güç konumunda.

Ayrıca cemaat; bağlı alt şirket Edep İnşaat A.Ş. aracılığıyla da 2012’de “Kastamonu Bölge Komutanlığı”, 2014’te de “Van Erciş Jandarma Komutanlığı” gibi ihaleleri alarak; kamu kurumları üzerinden ciddi bir sermaye birikimi de kazanıyor. Şirketin bünyesinde beton üretim tesisi, kum ocağı ve güneş santrali de bulunuyor.