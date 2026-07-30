Menzil 'şeyhi' Saki ‘bayraklı’ mesaj yayımladı, halifesi Saray’ı ziyaret etti

Menzil cemaatinde kardeşler arası süren rekabette mevcut cemaat elebaşısı Saki Elhüseyni; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la iletişimini arttırdı. Saki Elhüseyni tarafından 25 Mayıs’ta halife ilan edilen büyük oğlu Yakup Elhüseyni, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ziyaret etti ve Saray’dan fotoğraf paylaştı.

CUMHURİYET’E MEYDAN OKUYARAK ‘ŞEYHLİĞİNİ’ İLAN ETMİŞTİ

Saki Elhüseyni; kardeşleri Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasında sürdürdüğü postluk rekabeti kapsamında 17 Ocak’ta laik Cumhuriyet’e meydan okuyarak, kardeşlerine karşılık verip cemaat tabanının kendisinde olduğunu gösterdi. Bunun ardından Saki, nisanda kardeşlerine yönelik yeni mesaj yayımlayarak; Menzil köyünü kuran 6 büyük aileden 5’inin desteğini aldığını, bu nedenle köyün yönetiminin kendisinde olduğunu belirtip şeyhliğini ilan etti.

OĞLUNU HALİFE İLAN ETMİŞTİ

Saki, bu hamlesinin ardından büyük oğlu Yakup Elhüseyni'yi 25 Mayıs’ta Menzil'deki merkez camide yapılan bir toplantıda halifesi olarak ilan etti. Böylece Saki, cemaat içindeki gücünü pekiştirdi. Yakup, bu yetkiyle babası adına eğitim (irşad) ve babasının bulunmadığı yerde onu temsilen yetkili görevinde bulunabilecek. Ayrıca bu hamleyle Saki, kendi yaşamını yitirişinin ardından da cemaatin başına oğlunun geçeceğini işaret etti.

SAKİ BAYRAKLI MESAJ YAYIMLADI

Bu hamlelerin ardından Saki Elhüsyeni, önceki günlerde cemaate yönelik yeni bir mesaj yayımladı. Saki, yayımladığı mesajda; “Artık Menzil’in hizmetlerini anlatmanın; doğruyu ve yanlışı açıkça ortaya koymanın zamanı. Taşıyacağımız tek bayrak, Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı bayrağıdır. Millî şuura sahip, milletine bağlı ve vatanını seven insanlar olacağız; ancak asla ırkçılığa düşmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Saki, bu mesajını ise İzmir’deki toplantıda bayrakla yaptığı tövbe seansına ilişkin fotoğrafla paylaştı.

HALİFESİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI’NI ZİYARET ETTİ

Bu mesajın ardından, dün ise Saki’nin halifesi Yakup Elhüseyni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ziyaret etti. Yakup’un ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaşılırken, herhangi bir açıklama yayımlanmadı. Resmi makamlardan da bu ziyarete ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Cemaat kaynakları; halifelik görevini üstlenen Yakup Elhüseyni'nin babası adına bürokratik ve resmi temasları yürütmeye hazırlandığını belirtti.

SAKİ DAHA ÖNCE ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bununla birlikte Saki Elhüseyni’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la iletişimi akıllara geldi. Saki Elhüseyni miras tartışmasının çözümü için 2024’te kurulan sözde şeriat mahkemesinde; “Bu konu Cumhurbaşkanı’nın masasında, bilin” ifadesini kullanmıştı. Ardından Saki, Şubat 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Saray’da randevusuz bir görüşme gerçekleştirmişti.