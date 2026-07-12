Meral Akşener Kocaeli'de nikah şahitliği yaptı

Aktif siyaseti bıraktığını açıklayan İYİ Parti'nin kurucusu Meral Akşener, memleketi Kocaeli'de bir nikah töreninde görüntülendi.
Eski Sivil Savunma Müdürü Oktay Kurbanoğlu'nun oğlu Zeki Kurbanoğlu ile Öykü Kale çiftinin nikah şahitliğini yapan Akşener'e İYİ Partili isimler eşlik etti.
📍Kartepe— Av.M.Kamil Şirin (@mkamilsirin1) July 11, 2026
Kurucu Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener (@meral_aksener ), Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Sn. Muhamet Kırdemir ve İl Başkan Başdanışmanımız Sn. Halit Özer ile birlikte; Emekli Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürü Sn. Oktay Kurbanoğlu'nun ve… pic.twitter.com/wHroEKblJC
İYİ PARTİLİ BAŞKAN PAYLAŞTI
Akşener'in de katıldığı nikah törenine ilişkin İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Nikah törenine ayrıca İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da katıldı.