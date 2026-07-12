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Meral Akşener Kocaeli'de nikah şahitliği yaptı

Meral Akşener Kocaeli'de nikah şahitliği yaptı

12.07.2026 16:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Meral Akşener Kocaeli'de nikah şahitliği yaptı

Meral Akşener, Kocaeli eski Sivil Savunma Müdürü Oktay Kurbanoğlu'nun oğlu Zeki Kurbanoğlu ile Öykü Kale çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Akşener'e İYİ Partili siyasetçiler eşlik etti.
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Aktif siyaseti bıraktığını açıklayan İYİ Parti'nin kurucusu Meral Akşener, memleketi Kocaeli'de bir nikah töreninde görüntülendi. 

Eski Sivil Savunma Müdürü Oktay Kurbanoğlu'nun oğlu Zeki Kurbanoğlu ile Öykü Kale çiftinin nikah şahitliğini yapan Akşener'e İYİ Partili isimler eşlik etti.

İYİ PARTİLİ BAŞKAN PAYLAŞTI

Akşener'in de katıldığı nikah törenine ilişkin İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Nikah törenine ayrıca İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da katıldı.

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