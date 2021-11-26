Meral Akşener'den 'ittifaklara yeni parti' açıklaması

26 Kasım 2021 Cuma, 09:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

Eğitim sistemine ilişkin konuşan Meral Akşener, "Ben okullardaki eğitim sebebiyle ben buradayım. Bu okulları açan hükümetin kendisi. Bu plansızlığı ortadan kaldıracağız. Mülakatı kaldırılacak" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen atamaların yapılması gerekiyor. Bunların da peyderpey yapılması gerekiyor. Devlet okullarında sanat, spor bölümleri yok. Bana diyecekler ki kaynak yok. Kaynak şurda israfı, yolsuzluğu ortadan kaldırdığınız zaman ortaya çıkan kaynaklara şaşırırsınız."

ELVAN VE 'BAKAN ADAYI' AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hakkında, "Dürüst buluyoruz biz kendisini" diyen Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin paylaşımlarına işaret ederek, "Yeni Bakan adayı kendisi sanırım o anlaşılıyor" dedi.

DOLAR AÇIKLAMASI

Son dönemde artışını hızlandıran kura dikkat çeken Akşener, şöyle konuştu:

"Denge denetleme mekanizması ortadan kalktı. Her şey Erdoğan'ın tercihleri. Şimdi kuyrukları gösterdiniz. Saray ayrı bir dünyadır. Sizi vatandaştan koparır. Ayrı paralel bir dünya yaratır. Her türlü zammı pompaya yansıtmak durumunda olan bir program var. Biz Çin'i örnek alarak yola çıktık şimdi Begladeş'e doğru ilerliyoruz. Dünyaya diyorlar ki 'bizde ucuz iş gücü var.' Gelin buraya yatırım yapın. Burada demokrasi yok adalet yok. Ucuz iş gücü sunmanıza rağmen eksikler olduğu için."

ENFLASYON TEPKİSİ

"Enflasyon insanları fakirleştirir. 4 sınıf diye bir kavramımız var. Buraya şu kadar ekmelisiniz diyorsunuz. Tarım insan artık dünyada bir milli güvenlik meselesidir. Çiftçileri tarımdan çıkarak bir sistemden bahsediyoruz. Teşvik etmek için sigortasını biz yapacağız. Atatürk Orman Çiftliği'ni talan ettiler biz orada bir sistem kurarak tarımı kalkındıracağız.

Yazılım mühendisleri şu an yurt dışına çıkıyor, o kadar üzülüyorum ki. Bizim beyinlerimiz ortadan kalkıyor. Savunma Sanayi'de onlar olmasa ne yapacak bu ülke. Bunları önlemenin yolu yandaş kayırmayı ortadan kaldırmaktan, demokrasiden, adaletten, liyakatten geçiyor.

'GÜBRE'YE ZAM, SATIŞ DURDU'

Biz bir şey yapmaya çalışıyoruz ısrarlı bir biçimde. Anadolu'yu geziyoruz soru soruyoruz cevap vermeye çalışıyoruz. Ziyaretlerde ben herhangi bir partiyi yermiyorum. Propaganda yapmıyorum. Gelip kulağıma 'abla şunlar var, dile getirir misiniz' diyorlar. İnsanlar çok fakirleşti. Çocuklarda vitaminsizlikten bodurluk başladı. Ben de bunları yapıyorum. 23 ayın sonucunda insanlar dertlerini anlatmaya başlıyor. Ben vakitsizlikten vatandaşın kürsüsü deyip Meclis'e getirdim. Girdilerde teşvik yapacaksınız. Nakit yardımının yapılması gerekiyor. ('Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu da böyle düşünüyor mu?' sorusu üzerine) Millet İttifakı'nın sistemini Cumhur İttifakı kabul edip ona göre sorular soruyorlar. Bizim farklı çözümlerimiz var. Bizim rekabetli ama birbirimize saygılı olduğumuz bir ittifakımız var.

MİLLET İTTİFAKI'NA YENİ PARTİ TARTIŞMASI

13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. DEVA Partisi adına ben konuşamam yeni partiler tanınmaya çalışıyorlar saygı duyuyorum. Ama itifaka katılmayı düşünürler mi bilemem. Seçimlere giderken ittifak zorunlu. 2023 ya da daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken kaç parti bir araya geleceğiz bunu söylemek şimdilik zor."

KURUN YÜKSELMESİ

İsmail Küçükkaya'nın, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Twitter hesabından 'düşük faiz politikası devam edecek' açıklaması dikkat çekti. Yeni dönemin politikası olabilir. Berat Albayrak'ın da kendisini takdir ettiğini biliyoruz" yönündeki sözlerine Akşener, şu yanıtı verdi:

"Doların çıkışı, TÜİK'e rağmen yüzde 40'ların konuşulduğu bu dönemde yeniden belirlenmesi lazım. Bizim daha önceden yaptığımız çalışmaya göre 4 bin lira net ellerine geçecek rakam. 555 vergi haricinde. Dalgalanmalar tansiyon gibi . Herkes tansiyon hastasına döndü. Yeniden değerlendireceğiz tabii ki bu doların rekorundan önce yapılmış bir çalışmaydı. Asgari ücretli bir eş, 850 lira kira, 2 çocuğun okuduğu 500 liraya aylık ders gideri. Yiyecek, içecek de artı... Bir veli diyor ki 'Söyleyin Ankara'dakilere eşleri 2000 bin liralık eşarp takıyor. Benim emekli maaşım Bin 600 lira...'"

ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

Küçükkaya'nın, "Erken seçim değil, hemen seçim' diyor Kılıçdaroğlu, MHP tepkili" sözlerine Akşener, şöyle karşılık verdi:

"Tabii ki seçim diyoruz. Problemler çoğaldı, tek çare millet gitmek artık. Bunu en fazla söyleyen de Erdoğan'dır zamanında. Bir muhalefet liderinin seçim istemek en tabii görevidir. Bu bir vatan hainliği değildir. Bu kavramın ve 'liyakat' kavramının da içi boşaltıldı. Bu kavramlar dikkatli kullanılmalı. Bıktık bu töröristlikle suçlanmaktan. Elbette seçim olmalı. Kutuplaştırma dili pis bir dil. Bu zihniyet demokrasiyle düzelir. İnanarak söylüyorum. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak ve hızlıca parlamenter sisteme geçeceğiz. Hiç kimse Erdoğan kadar yetkiyle donatılmalı. Biz aynı zamanda parlamento da çoğuluğu alacağız. "

BAE ZİYARETİ

"Şimdi programa katıldığımda dedim ki biz coğrafyamızı 'ekonomik bir coğrafya' olarak adlandırıyoruz. 7 trilyon dolar. 21 trilyon dolarlık bir alandan bahsediyoruz. Dış politikayı akıllıca yönetmeliyiz. İtiraz etmek doğru değil ama Erdoğan'ın hep seçim kazanma kartı olan 'dış güçler'e sesleniyor.... İktidara yakın atılan manşetler var 'şerefsizler' diye. Bu şekilde rezil rüsva olursunuz. Anlaşmanın ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması lazım. Sen nelere kadirmişsin ey Sedat Peker. O kadar önemli şeyler söyledi ki bir savcıda çıkıp soruşturma açmadı. Bir vatandaşımız 'yargının Tarafsız, bağımsız, korkusuz olmasını sağlayacak mısınız' demişti. O kadar iddialar var ama yargıda hareket yok."

SOKAK EYLEMLERİ