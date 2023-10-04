Merdan Yanardağ hakim karşısına çıkıyor: 'Eleştirel gazetecilik yapmanın bedelini ödüyor'

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:56

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:35

Canlı yayındaki sözleri montaj bir video ile bağlamından koparılan ardından sosyal medyada linç kampanyasına maruz kalan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Yanardağ 27 Haziran günü tutuklanmıştı.

Yanardağ’ın 10 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması ise bugün görülecek.

Duruşma öncesi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi, bir basın açıklamasına düzenledi.

Açıklamaya CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi, gazeteci ve yurttaş katıldı.

Açıklamada, "Başın öne eğilmesin kalemini satanlar değil; özgürce yazanlar kazanacak. Merdan Yanardağ'a özgürlük" çağrısı yapıldı.

TERKOĞLU: "ELEŞTİREL GAZETECİLİK YAPMANIN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Yanardağ hakkında açılan soruşturma ile ilgili şunları söyledi:

"Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını bekliyoruz. Merdan Yanardağ normal bir hukuk düzeninde 1 dakika bile içeride kalmayacağı, hatta soruşturma bile açılmayacağı bir dosyadan aylardır içeride tutuklu. Bu davada öyle hukuksuzluklar oldu ki... Düşünün aslında içeriği aslında hiç öyle olmayan 62 saniyelik konuşmayla, bir trol ordusunun başlattığı kampanyayla, iktidar medyasının yüklenmesiyle bir gazeteci tutuklandı. Merdan Yanardağ Türkiye'de eleştirel gazetecilik yapmanın bedelini ödüyor. Türkiye'ye yeni anayasa biçenlerin bu projesinin bedelini ödüyor. Farklı ses çıkarmadan seçime gitmek isteyenlerin yapmak istediği Türkiye'nin bedelini ödüyor."

TANRIKULU: "GÖZDAĞI VERİLMEK İSTENDİ"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, şunları kaydetti:

"Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınış biçimi ve 100 gündür tutuklu olması; Türkiye'de haber alma hakkı, basın ve ifade özgürlüğünün olmadığının bir göstergesidir. Eğer hukuk varsa; bugün tahliye olması ve aramızda olması lazım. Ülkenin en tanınan medya yüzlerinden birisi, Türkiye'ye gösterilerek gözaltına alındı ve bununla da gözdağı verilmek istendi."

ÖZEL: "MUSSOLİNİ'NİN ÖN İNFAZ YÖNTEMİNDEN FARKI YOK"

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel de, şöyle konuştu:

"Bugün Merdan Yanardağ dostları burada elbette. İçeride yargılananın Merdan Yanardağ olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü ile itiraz hakkı olduğunu herkes biliyor. Bugün buradaki kabalığı son derece önemsiyorum. çünkü ifade özgürlüğünün karşısında iktidarın adeta muhalefete muhalefet eden, onları bastırmaya ve sindirmeye çalışan bir anlayışı ile karşı karşıyayız. Merdan Yanardağ, söylediği sözlerin içinde herhangi bir suç unsuru olmadığı halde, savcının iddia ettiği suçlar doğru olsa bile bir gün cezaeevinde yatarı olmadığı halde sosyal medyada ve iktidar üyeleri ile iktidara yakın kalemler tarafından hedef gösterilmesi sonucunda hakimin verdiği karar, tamamen hukuka aykırı bir karardı. 1 gün bile yatmaması gereken bir kişi 101 gündür tutuklu. Mussolini'nin ön infaz yönteminden hiçbir farkı yoktur.

Muhalefetin, konu fikir ve basın özgürlüğü olduğundan mutlaka bir arada durması gerekiyor. Herkes şunu bilsin ki; bu iktidara karşı bir kelime az söylersen, bir adım geri atarsan, bir santim eğilirsen bu millete diz çöktürürler."